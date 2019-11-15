HABER

Amsterdam’da ezan sesi yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Mavi Cami’de ilk kez ezan okundu.Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın West bölgesinde bulunan Mavi Cami’de ilk defa bugün ezan okundu.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Mavi Cami’de ilk kez ezan okundu.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın West bölgesinde bulunan Mavi Cami’de ilk defa bugün ezan okundu. Vatandaşların ve basın mensupların yoğun ilgi gösterdiği ve tarihi bir an olarak adlandırılan ilk kez ezanın okunmasına, hava soğuk olmasına rağmen onlarca kişi katıldı. Haftalardır mahalle sakinleri, Hollanda basını ve belediye ile yapılan görüşmelerin ardından okunan ezan bazı müslümanların gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.
Caminin Sözcüsü Nourdeen Wilderman, yaptığı açıklamada, ezan sesinin Hollanda’nın ve özellikle Amsterdam vatandaşlarının İslami terimlere karşı negatif ve olumsuz algılarını kıracağını söyledi. Bu yüzden ezanın hoparlörden verilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.
Cami görevlisi Nancy ise “Bugün çok özel bir gün, çünkü ilk defa ezan okunacak. Müslüman ve müslüman olmayan insanlar arasında ezanın bir bağ oluşturacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

PARTNERBikinisinin üst parçasını kaybetti! İsyan ettiBikinisinin üst parçasını kaybetti! İsyan etti
Samsun’da DEAŞ’tan 1 gözaltıSamsun’da DEAŞ’tan 1 gözaltı
Osmaniye’de trafik kazası: 7 yaralıOsmaniye’de trafik kazası: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz Saray, Trump ile Zelenskiy'in ilk telefon görüşmesinin metnini yayımladı

Trump-Zelenskiy görüşmesinin metni yayımlandı

Bakırköy'de 'siyanür' dehşeti! Babanın yazdığı mesaj ortaya çıktı: Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İstanbul'da 'ara tatil' trafiği başladı! İşte trafikte son durum

İstanbul'da tatil trafiği başladı!

Son dakika: Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında cezaları onadı

Kritik davada cezalar onandı!

Sahte servis mağduru: Dolabın kapısını söküp götürdüler

'Dolabın kapısını söküp götürdüler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.