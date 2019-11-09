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Amsterdam’da hoparlörden okunması beklenen ilk ezan sabote edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 18:01 | Son Güncelleme

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan, hoparlöre giden kablonun kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından kesilmesi sonucu engellendi.Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ilk defa hoparlörden okunacak ezan, kablolarının kesilmesi nedeniyle okunamadı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan, hoparlöre giden kablonun kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından kesilmesi sonucu engellendi.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ilk defa hoparlörden okunacak ezan, kablolarının kesilmesi nedeniyle okunamadı. Amsterdam’da bulunan Mavi Camii’nde ilk defa okunması beklenen Cuma namazı ezanı kablonun kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından kesilmesi sonucu sabote edildi. Yetkililer, sabote olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini polisle paylaştıklarını ifade etti. Perşembe akşamı tüm kontrolleri yapılan sistemin Cuma ezanında çalışmaması sonucu kablonun kesildiği öğrenildi. Cami önünde toplanan Müslüman vatandaşlar ve Hollanda basını, bu tarihi ana şahitlik etmek için bulundukları Mavi Camii’nin önünde hayal kırıklığına uğradı.
Cami yönetimi ile yapılan görüşmede, kişinin görüntülerinin ellerinde olduğunu ve görüntüleri polis ve belediye ile paylaştıkları ifade edildi. Yetkililer aşırı sağcı veya İslam karşı kişilerinin bunu yaptığına dair şu an için bir bilginin olmadığını ifade etti. Oldukça hassas bir durum olduğu ve bu yüzden kişinin kimliği ile alakalı bir açıklama yapamayacaklarını ifade etti.
Fas cemaatinin baş imamı ise ezanın Hollanda ve özellikle Amsterdam’daki vatandaşlar için önemli olduğunu vurguladı. İmam, İslam’a karşı ön yargılarının kırılmasını ve özellikle kötü duygularının ezan sayesinde kalkacağını ifade etti.

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