Amsterdam'da Türkiye kökenli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, kadının kocası şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir süpermarketin fırın bölümünde çalışan Hafize Ş.', Türkiye göçmeni kadın, Perşembe sabahı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kadının kocası Mesut Ş.'yi, şüpheli sıfatı ile gözaltına aldı.

Amsterdam polisinin verdiği bilgiye göre, olay kentin kuzey bölümündeki Waterlandplein'deki bir apartman dairesinde meydana geldi.

İhbar üzerine eve gelen polis, bıçaklanarak öldürülen 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Hafize Ş.'nin cesedi ile karşılaştı.

Aslen Konyalı olan Hafize Ş.'nin ölümüyle ilgili olarak, eşi Mesut Ş.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Ailenin üst komşusu olan bir kadın, sabah erken saatlerde alt kattaki daireden bağırış sesleri geldiğini belirterek, "Sık sık kavga sesleri duyuyordum. Böyle bir şeyin yaşanacağını tahmin edemezdim" dedi.

Bir süpermarket zincirinin fırın bölümünde çalışan Hafize Ş.'nin iş arkadaşları ise, sabah saat 09:00 sıralarında meydana geldiği belirtilen cinayet haberi üzerine "şok olduklarını" söyledi.

Kadın çalışanlardan biri, "Bizimle birlikte fırın bölümünde çalışıyordu. Meslektaşımızın korkunç bir şekilde öldüğünü duyduk. Doğal, neşeli ve herkesin yardımına koşan bir insandı. İnanılır gibi değil" diye konuştu.