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Amsterdam’da Yeni Zelanda’daki terör saldırısının kurbanları anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 22:27 | Son Güncelleme

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Yeni Zelanda’da 2 camiye gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananlar için anma töreni düzenlendi.Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepkiler devam ediyor.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Yeni Zelanda’da 2 camiye gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananlar için anma töreni düzenlendi.
Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepkiler devam ediyor. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın Dam meydanında bir araya gelen insanlar, 50 Müslümanın katledildiği terör saldırısını lanetledi. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi derneklerinin de dahil olduğu organizasyona Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema da katıldı. Femke yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda’da yaşanılanlar bir daha yaşanmamasını dilediğini ve benzeri terör saldırılarını şiddetle kınadığını ifade etti.
Belediye Başkanının ardından söz alan haham Binyomin Jacobs, yapılan saldırının bir ibadethanede gerçekleşmesinin kabul edilemez olduğuna değinerek, din ayrımı yapmaksızın her türlü teröre karşı olduklarını söyledi.
Hollanda Faslı Camiler Derneği İmamlarından Azzedine Karrat, terörün hiç bir şeklinin kabul edilemez olduğunu ve 3 yaşında bir çocuğun bile saldırıda hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Ayrıca Karrat, Türk STK’ların programa desteği ve ilgisine teşekkür etti.
Farklı pankartlar ve bayrakların taşındığı gösteride özellikle Filistin ve Türk bayrakları dikkat çekti.
Hollanda’da beyaz çiçeğin yası ifade ettiği için, katılan vatandaşlar, program sonrası sahneye beyaz çiçek bıraktılar.

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