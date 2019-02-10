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Amsterdam'daki köprü ve rıhtımlar çökme riskine karşı yüz milyonlarca euroya yenilenecek

10.02.2019 20:20 | Son Güncelleme

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki bir çok rıhtım ve köprünün, çökme riskine karşı yenilenmesi planlanıyor. Amstedam'da haraketli ve sabit toplam 1.616 köprü bulunuyor. Rıhtım ve köprü tadilatı için yüz milyonlarca euroluk bir bütçeye ihtiyaç var. Het Parool gazetesine göre, uzun vadeli yenileme çalışmaları 2 milyar euroya mal olacak.

Amsterdam'daki köprü ve rıhtımlar çökme riskine karşı yüz milyonlarca euroya yenilenecek

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki bir çok rıhtım ve köprünün, çökme riskine karşı yenilenmesi planlanıyor. Amstedam'da haraketli ve sabit toplam 1.616 köprü bulunuyor.

Rıhtım ve köprü tadilatı için yüz milyonlarca euroluk bir bütçeye ihtiyaç var. Het Parool gazetesine göre, uzun vadeli yenileme çalışmaları 2 milyar euroya mal olacak.

Trafikten sorumla Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı Sharon Dijksma'nın hazırladığı plana göre, kentteki köprü ve rıhtımların bakımı son yıllarda önemli ölçüde ihmal edildi.

Daha çok yeni projelere ağırlık verilmesi nedeniyle, birçoğu 100 yıldan eski olan köprü ve rıhtımlara gerekli bakım yapılmadı.

Hollanda Sayıştayı'nın bir süre önce açıkladığı raporda da, Amsterdam'daki köprülerin yönetim ve bakımının yetersiz olduğuna vurgu yapılmıştı.

Geçen yıl denetimi yapılan köprülerden 6'sının trafiğe kapatılması kararlaştırıldı. Bu köprülerle ilgili ciddi önlemler alınacak. Amsterdam Belediyesi 39 köprüyü daha yakından incelemeye alacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Dijksma'ya göre, kanalların etrafındaki 200 kilometre uzunluğundaki rıhtımların en az 10 kilometresi de çok kötü durumda.

Yapılan araştırmaların, durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu vurgulayan Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı, çoğu 100 yaşından fazla olan köprülerin, günümüzdeki trafik yoğunluğunu kaldıramadığını söyledi.

Amsterdam'da bir köprü

Dijksma, öncelikli olarak köprü ve rıhtımlardaki kaymayı önleyeceklerini ardından da yenileme çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

Uzun süreli tadilat çalışmaları hem Amsterdam sakinlerini hem de turistleri etkileyecek. Caddelerin kapatılması nedeniyle çok sayıda otopark kullanılamayacak.

Yenileme çalışmaları kapsamında bazı noktalardaki kamyon trafiği de devre dışı bırakılacak. Belediyenin raporuna göre, rıhtım ve köprülerin yenilenmesi için yüz milyonlarca euroluk bir bütçeye ihtiyaç duyulacak.

Amsterdam'da yayımlanan Het Parool gazetesi ise, belediye yönetiminin uzun vadeli köprü ve rıhtım yenileme çalışmaları için 2 milyar euroluk bir bütçe hedefi koyduğunu duyurdu.

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