Amsterdam'daki köprü ve rıhtımlar çökme riskine karşı yüz milyonlarca euroya yenilenecek

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki bir çok rıhtım ve köprünün, çökme riskine karşı yenilenmesi planlanıyor. Amstedam'da haraketli ve sabit toplam 1.616 köprü bulunuyor.

Rıhtım ve köprü tadilatı için yüz milyonlarca euroluk bir bütçeye ihtiyaç var. Het Parool gazetesine göre, uzun vadeli yenileme çalışmaları 2 milyar euroya mal olacak.

Trafikten sorumla Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı Sharon Dijksma'nın hazırladığı plana göre, kentteki köprü ve rıhtımların bakımı son yıllarda önemli ölçüde ihmal edildi.

Daha çok yeni projelere ağırlık verilmesi nedeniyle, birçoğu 100 yıldan eski olan köprü ve rıhtımlara gerekli bakım yapılmadı.

Hollanda Sayıştayı'nın bir süre önce açıkladığı raporda da, Amsterdam'daki köprülerin yönetim ve bakımının yetersiz olduğuna vurgu yapılmıştı.

Geçen yıl denetimi yapılan köprülerden 6'sının trafiğe kapatılması kararlaştırıldı. Bu köprülerle ilgili ciddi önlemler alınacak. Amsterdam Belediyesi 39 köprüyü daha yakından incelemeye alacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Dijksma'ya göre, kanalların etrafındaki 200 kilometre uzunluğundaki rıhtımların en az 10 kilometresi de çok kötü durumda.