AMSTERDAM'DAN GELEN KOLOMBİYALI YOLCUNUN VALİZİNDE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Amsterdam'dan İstanbul'a gelen Kolombiya uyruklu D.A.A.G.'nin valizinde zulalanmış 1 kilo 388 gram gelen kokain ele geçirdi. D.A.A.G.'nin yakalanma anı ve valizinde yapılan arama polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 28 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda Hollanda'nın Amsterdam şehrinden gelen Kolombiya uyruklu 50 yaşındaki D.A.A.G.'nin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri D.A.A.G.'nin valizinde yapılan aramalarda valizin alt kısmına zulalanmış 1 kilo 388 gram gelen kokain ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri 29 Ekim'de tamamlanan Kolombiya uyruklu D.A.A.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

VALİZİN ARANMASI POLİS KAMERASINDA

Polis ekipleri Kolombiya uyruklu D.A.A.G.'nin Atatürk Havalimanı'nda ki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini basın mensuplarıyla paylaşırken, şüphelinin valizinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı arama ve kokainin bulunması polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüpheli D.A.A.G.'nin havalimanındaki görüntüsü

-Polis ekiplerinin valizde yaptığı arama

-Ekiplerin uyuşturucu maddeyi ele geçirmesi

-Genel ve detaylar

