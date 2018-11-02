Amsterdam'dan gelen Kolombiyalı yolcunun valizinde kokain ele geçirildi

Çağatay KENARLI / İstanbul, (DHA) - AMSTERDAM'dan İstanbul'a gelen Kolombiya uyruklu D.A.A.G.'nin valizinde zulalanmış 1 kilo 388 gram kokain ele geçirdi. D.A.A.G.'nin yakalanma anı ve valizinde yapılan arama polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 28 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda Hollanda'nın Amsterdam şehrinden gelen Kolombiya uyruklu 50 yaşındaki D.A.A.G.'nin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri D.A.A.G.'nin valizinde yapılan aramalarda valizin alt kısmına zulalanmış 1 kilo 388 gram gelen kokain ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri 29 Ekim'de tamamlanan Kolombiya uyruklu D.A.A.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
VALİZİN ARANMASI POLİS KAMERASINDA
Polis ekipleri Kolombiya uyruklu D.A.A.G.'nin Atatürk Havalimanı'nda ki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini basın mensuplarıyla paylaşırken, şüphelinin valizinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı arama ve kokainin bulunması polis kameraları tarafından görüntülendi.
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