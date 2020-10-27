Amy Coney Barrett kimdir?: ABD'de Yüksek Mahkeme üyesi olan 48 yaşındaki muhafazakar yargıç

Yüksek Mahkeme'deki 9 koltukta oturan yargıçlar, ölümlerine kadar görevde kalıyor. Kararları kamu politikalarını belirleyecek kadar etkili olabiliyor. Daha önce silah kullanımı, kürtaj, kampanya finansmanı ve oy kullanma hakları gibi konularda politikaları belirleyici kararlar almışlardı.

48 yaşındaki Barrett, Trump döneminde Yüksek Mahkeme'ye atanan üçüncü isim oldu. Trump döneminde daha önce de 2017'de Neil Gorsuch, 2018'de de Brett Kavanaugh mahkeme üyesi olmuşlardı.

Onun Yüksek Mahkeme üyeliğiyle ABD'nin en üst düzey mahkemesinde muhafazakarlar 6'ya 3 çoğunlukta olacak.

Son yıllarda mahkeme, eşcinsel evliliklerin 50 eyaletin tümünde resmileşmesinde rol oynamış; Trump'ın çoğunluğu Müslüman olan ülkelerle seyahat yasakları kararını onaylamış ve ABD'de karbon emilimini azaltmayı hedefleyen bir planın ertelenmesine yol açmıştı.

Amy Coney Barrett, bir süredir Başkan Trump'ın listesindeydi.

Amy Coney Barrett kimdir?

2013'te hakkında çıkan bir makaleye göre Barrett, dindar bir Katolik.

Bu da onu, 1973'teki kürtajı ülke genelinde yasal hale getiren Yüksek Mahkeme kararının iptalini isteyen dindar muhafazakarların desteklemesinin en büyük sebeplerinden.

Cinsel ilişkilerin sadece evli ve heteroseksüel çiftler arasında olmasına gerektiğine inanan bir Hristiyan gruba üye olan Barrett, LGBT gruplar tarafından sıkça eleştiriliyor.

Bu sebeple bazı hak örgütleri ve aktivistler, seçilmesinin LGBT haklarına doğrudan tehdit olacağını söylüyor.

Ancak Barrett, inancının işini etkilemediğini savunuyor.

Barrett, Trump'ın sert göçmen karşıtı politikalarını da destekliyor. Aynı zamanda silah kullanımının yaygınlaşması taraftarı.