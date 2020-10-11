Amy Coney Barrett’in Onay Süreci Başlıyor

Başkan Donald Trump tarafından AnayasaMahkemesi üyeliğine aday gösterilen Amy Coney Barrett için Senato’da süreç başlıyor.

Barrett için Senato Adalet Komisyonu’nda Pazartesi günü oturum düzenlenecek.

Barrett’ın oturumda yapacağı konuşma basına yansıdı.

Buna göre Barrett konuşmasında davalara kanunlar ışığında yaklaşacağını, kendi görüşlerini karıştırmayacağını belirtecek.

Demokratlar şimdiden Barrett’ın Anayasa Mahkemesi’nin gündemine gelecek olan ve Obamacare olarak bilinen sağlık sigortasıyla ilgili oylamaya katılmamasını istiyor. Demokratlar ayrıca Barrett’ın seçim sonucuyla ilgili muhtemel anlaşmazlıklara da müdahil olmasını istemiyor.

Adalet Komisyonu oturumunun 4 gün sürmesi bekleniyor.

Ekim ayı sonunda da Barrett’la ilgili oylamanın Senato’da yapılması planlanıyor.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler Barrett’ın seçimden önce adaylığının onaylanmasına karşı olduklarını belirtseler de Cumhuriyetçiler’in Senato’da Barrett’ı yeni Anayasa Mahkemesi üyesi yapması için gerekli çoğunlu bulunuyor.