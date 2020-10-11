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Amy Coney Barrett’in Onay Süreci Başlıyor

11.10.2020 23:19 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilen Amy Coney Barrett için Senato’da süreç başlıyor

Amy Coney Barrett’in Onay Süreci Başlıyor

Başkan Donald Trump tarafından AnayasaMahkemesi üyeliğine aday gösterilen Amy Coney Barrett için Senato’da süreç başlıyor.

Barrett için Senato Adalet Komisyonu’nda Pazartesi günü oturum düzenlenecek.

Barrett’ın oturumda yapacağı konuşma basına yansıdı.

Buna göre Barrett konuşmasında davalara kanunlar ışığında yaklaşacağını, kendi görüşlerini karıştırmayacağını belirtecek.

Demokratlar şimdiden Barrett’ın Anayasa Mahkemesi’nin gündemine gelecek olan ve Obamacare olarak bilinen sağlık sigortasıyla ilgili oylamaya katılmamasını istiyor. Demokratlar ayrıca Barrett’ın seçim sonucuyla ilgili muhtemel anlaşmazlıklara da müdahil olmasını istemiyor.
Adalet Komisyonu oturumunun 4 gün sürmesi bekleniyor.

Ekim ayı sonunda da Barrett’la ilgili oylamanın Senato’da yapılması planlanıyor.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler Barrett’ın seçimden önce adaylığının onaylanmasına karşı olduklarını belirtseler de Cumhuriyetçiler’in Senato’da Barrett’ı yeni Anayasa Mahkemesi üyesi yapması için gerekli çoğunlu bulunuyor.

100 üyeli Senato’da Barrett’ın onaylanması için 51 oy yeterli. Senato’da Cumuriyetçiler’in 53-47’lik üstünlüğü bulunuyor.

Anayasa Mahkemesi’nin liberal üyelerinden Ruth Bader Ginsburg’ün yaşamını yitirmesinin ardından Başkan Donald Trump 26 Eylül’de Barrett’ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermişti.

Demokratlar seçime kısa süre kala Trump’ın aday göstermesine tepki göstermiş ve 3 Kasım’da başkan seçilecek ismin Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermesi gerektiğini belirtmişti.

Ginsburg’ün yaşamını yitirmesiyle 9 üyeli Anayasa Mahkemesi’nde şu anda 5’e 3 muhafazakarların üstünlüğü bulunuyor. Eğer Barrett’ın adaylık süreci onaylanırsa Anayasa Mahkemesi’nde muhafazakarların 6-3 üstünlüğü olacak.

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