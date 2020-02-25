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Ana Beatriz Barros'un ikinci bebeği dünyaya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

Brezilyalı model Ana Beatriz Barros, ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor. İkinci bebeğini dünyaya getiren Barros, doğumdan ilk kareyi de yayınladı. Abone ol

Ana Beatriz Barros'un ikinci bebeği dünyaya geldi

Brezilyalı model Ana Beatriz Barros, ikinci bebeğini dünyaya getirdi. 37 yaşındaki model, dünyaya getirdiği oğlu ve eşi Karim El Chiaty ile çekilen ilk pozunu da Instagram sayfasından paylaştı.

Barros paylaşımında, "İki numaramız geldi. Alexander Omar El Chiaty, 4 kilo 330 gram, 52 cm. 20-02-2020'de doğdu. Unutulmaz an" ifadelerini kullandı. Barros'u ilk kutlayan ise hem meslektaşı hem de vatandaşı Adriana Lima oldu. Lima "Tebrikler anne" notuyla arkadaşını kutladı.

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Barros ile yarı Mısırlı işinsanı Karin El Chiaty, 2016 yılında Mykonos adasında evlenmişti. Çiftin, Karem Hamed adında 2 yaşında bir oğlu daha bulunuyor.

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