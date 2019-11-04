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Ana caddede koşan başıboş at şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:19 | Son Güncelleme

MERSİN'de işlek ana cadde üzerinde sahipsiz şekilde koşan at, sürücüleri şaşırttı.

Ana caddede koşan başıboş at şaşırttı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de işlek ana cadde üzerinde sahipsiz şekilde koşan at, sürücüleri şaşırttı.
Bugün sabah saatlerinde, Mersin kent merkezindeki Tulumba Köprüsü üzerinde sahipsiz bir at, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında koşmaya başladı. Araçların arasına giren at, trafiği tehlikeye soktu. Atı gören araç sürücüleri, şaşkınlık yaşadı. Ana cadde üzerinde uzun süre yoluna devam eden at daha sonra gözden kayboldu. Görenleri şaşkına çeviren ilginç anlar ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücünün sosyal paylaşım sayfasında paylaştığı video, onlarca kişi tarafından paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Ana caddede koşan başıboş at şaşırttı

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