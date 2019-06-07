Ana dillerinde okuma yazmayı okulda öğrendiler

DİYARBAKIR (AA) - HASAN NAMLI - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ortaokulda eğitim gören yüzlerce öğrenci ana dillerinde okuma yazma öğrendi.

2012 yılında zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla birlikte ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulan Kürtçe ve Zazacanın da bulunduğu "Yaşayan Diller ve Lehçeler" dersi kapsamında öğrenciler ana dillerini okul ortamında öğrenme fırsatı buldu.

Bu yerleşim yerlerinden biri olan Lice ilçesindeki 14 ortaokuldan "Yaşayan Diller ve Lehçeler" dersinin uygulandığı 7'sinde öğrenciler tercihini yaptı. Öğrencilerden 969'u tercihini Kürtçe, 175'i ise Zazaca eğitimden yana kullandı.

Öğrenciler haftada 2 saat aldıkları eğitimle evde, sokakta ve günlük yaşamlarında konuştukları ana dillerinde okuma yazma öğrenmekten memnun.

- Amacımız insanımızın dilini rahatlıkla öğrenmesi

Kaymakam Abdulkadir Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 14 ortaokul bulunduğunu bu kurumlardan talebe göre 5'inde Kürtçe, 2'sinde ise Zazaca seçmeli dersin okutulduğunu söyledi.

"İnsanımız Kürtçeyi, Zazacayı çok rahat bir şekilde, devletimizin sunduğu imkanlarla okullarında en düzgün şekilde öğrenmekte." diyen Çelik, bölgede yaşayan vatandaşların dünyadaki gelişmeleri takip etmesi için de Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin Kürtçe ve Zazaca yayın yaptığını hatırlattı.