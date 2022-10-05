Ana haber bültenine çıktı! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor: Burada deniz yok ama dümen çok

Akıllara durgunluk veren, duyanı şaşırtan olay Ankara'da yaşandı. Denizi olmayan başkentte yaşanan hırsızlık olayında teknenin sahibi Selçuk Yılmaz Ankara'ya yeni taşındığını, teknesini de Bodrum'dan getirip arkadaşının otoparkına koyduğunu dile getirdi.

Arkadaşının dükkanında sohbet ettikten sonra tekneyi koyduğu yere gelen Yılmaz, teknesinin bıraktığı yerde olmadığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Teknesine 'Kumral' adını veren Yılmaz, Show Haber'e konuşarak, ''Bir geldim tekne yok. Bunu çalan kişi ne yapacaktı? Çekiciyle götürmüşler. 3 hafta önce Ankara'ya yerleştim. Teknemi de yanımda getirmiştim'' dedi.

40 SAAT SONUNDA 'KUMRAL' BULUNDU

Söz konusu tekne 40 saatlik çalışmanın ardından bulunurken olayla ilgili aracı çalan kişi ve 2 kişinin izi kentin Çubuk ilçesinde bulundu. Çalan kişi gözaltına alınıp tutuklanırken, tekne sahibi de artık 350 bin TL değerindeki teknesini satmak istediğini dile getirdi.

''ANKARA'DA DÜMEN ÇOK''

Yılmaz'ın arkadaşı ise ''Ankara'da deniz yok ama dümen çok'' diyerek olay karşısında şaşkın olduğunu söyledi.



