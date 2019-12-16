HABER

Ana kız üniversiteye hazırlanıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:14 | Son Güncelleme

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Fatma Dilbaz, 18 yaşındaki kızı Dilara Dilbaz ile belediyenin açtığı kursta üniversite sınavına hazırlanıyor - Fatma Dilbaz: - "Kızım sayesinde yarım kalan hayalimi gerçekleştirme fırsatı yakaladım. Hem ona destek olmak hem de içimdeki üniversite aşkını yeniden canlandırmak için kursa başladım. Kızım üniversiteye hazırlanınca bana da cesaret geldi" - Dilara Dilbaz: - "Annemin üniversite sınavına hazırlanması beni gururlandırıyor"

DENİZLİ (AA) - BÜŞRA KURU - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Fatma Dilbaz, bu yıl üniversite sınavına kızı ile birlikte girerek, okuma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ailesinin ekonomik sıkıntıları ve annesinin rahatsızlığı nedeniyle lisenin ardından eğitimine devam edemeyen Fatma Dilbaz, 1998 yılında hayatını Ali Uğur Dilbaz ile birleştirdi.

Fatma Dilbaz, çocukları 10 yaşındaki Mustafa ve 18 yaşındaki Dilara'nın daha iyi eğitim alabilmeleri için onlarla mücadele etmeye karar verdi.

Kızına destek olmak ve üniversite hayalini birlikte gerçekleştirmek için Sarayköy Belediyesinin açtığı sınava hazırlık kursuna başlayan anne Dilbaz, okuma azmiyle gençlere örnek oldu.

Eşinin de destek verdiği Fatma Dilbaz, ev işlerinden kalan zamanlarda kızıyla derslerine evinde devam ediyor.

Fatma Dilbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızıyla üniversiteye hazırlanmanın onur verici olduğunu söyledi.

Kursa gelirken çok mutlu olduğunu belirten Dilbaz, şöyle konuştu:

"Kendi irade ve isteğimle her gün buradayım. Benim için okumak, öğrenmek kısacası eğitim mutluluk. 'İnsan bildiği kadar özgürdür' derler ya öğrendikçe özgürlüğünüz artıyor. Kızım sayesinde yarım kalan hayalimi gerçekleştirme fırsatı yakaladım. Hem ona destek olmak hem de içimdeki üniversite aşkını yeniden canlandırmak için kursa başladım. Kızım üniversiteye hazırlanınca bana da cesaret geldi."

Her gün farklı bir bilgi öğrenme heyecanıyla kursa geldiğini ifade eden Dilbaz, dersi dinlerken de gençlik dönemine geri döndüğünü dile getirdi.

- "Sosyoloji ya da antropoloji bölümü okumak istiyorum"

Derslerde anlamadığı konulara kızı ve öğretmeninin yardımcı olduğunu vurgulayan Dilbaz, "Sosyoloji ya da antropoloji bölümü okumak istiyorum. İnşallah başarılı olurum." diye konuştu.

- "İnşallah aynı üniversiteyi kazanıp birlikte okuruz"

Annesi ile YKS'ye hazırlanan Dilara Dilbaz da sınavdan güzel bir puan almayı hedeflediğini söyledi.

Annesiyle sınav arkadaşı gibi olduklarını anlatan Dilara Dilbaz, "Annemin üniversite sınavına hazırlanması beni gururlandırıyor. Birbirimize yardımcı oluyoruz. İnşallah aynı üniversiteyi kazanıp birlikte okuruz." ifadelerini kullandı.

Baba Dilbaz ise eşine ve kızına sonuna kadar destek verdiğini ve onların okuma azminin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Kursta tarih derslerine giren Suna Tutak ise "Fatma hanımın sınıftaki uyumu çok iyi. Güzel ders notları tutuyor. Kendisinden çok umutluyuz." şeklinde konuştu.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu adliyeye sevk edildiKomşularına saldıran baba ile 2 oğlu adliyeye sevk edildi
Kavga ettiği komşusunu silahla vurduKavga ettiği komşusunu silahla vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli Dilara Dilbaz Fatma Dilbaz Sarayköy Sarayköy Belediyesi üniversite Üniversite hazırlık kursu yks

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sezonu kapattı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sezonu kapattı

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'nin kiralık araç ihalesi ertelendi

İBB'nin kiralık araç ihalesi ertelendi

Sakarya'da okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi

Okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

Büyükada’da başıboş at genç kızı ezdi!

Büyükada’da başıboş at genç kızı ezdi!

Her yerde aranıyordu! Apartman boşluğunda ölü bulundu

Apartman boşluğunda ölü bulundu

İstanbul'da Alevilerin yaşadığı evlere 'gebereceksin' yazısı yazıldı

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.