'Ana' lakaplı kadın, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 'Ana' lakaplı S.B. (45) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon kapsamında Gündoğdu Mahallesi'nde S.B. adlı kadının evine geldi. Operasyonda, paniğe kapılan S.B., evdeki uyuşturucu maddeleri dökerek imha etmeye çalıştı. S.B’nin yapılan ev aramasında bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Keskin Cezaevi'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!
Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet
Dünya televizyonları Erdoğan'ı canlı yayınladı
HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım
Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı
'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası
Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...
Bu kez sahildekileri hedef aldılar!
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum