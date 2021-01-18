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'Ana' lakaplı uyuşturucu şebekesi lideri, haber sitesinde ‘uyuşturucuyla mücadele’ yazısı yazdırmış

18.01.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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'Ana' lakaplı uyuşturucu şebekesi lideri, haber sitesinde ‘uyuşturucuyla mücadele’ yazısı yazdırmış

Karaman'da, cumartesi günü özel harekat ekipleri ile 550 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün liderliğini yapan 'Ana' lakaplı Aslı Dudu D.'nin (45) kamuoyunda kendilerini iyi göstermek için bir internet haber sitesinde çalışan kişi ile iş birliği yapıp, uyuşturucuyla mücadele veren bir anne gibi sözde kendi hikayesini anlattığı yazı yazdırdığı ortaya çıktı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında cumartesi günü özel harekat ekipleri eşliğinde, 550 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Karaman, Konya ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10'u kadın 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'u yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilirken, operasyonun da ayrıntıları ortaya çıktı.

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'ANA' LAKAPLI LİDER, 'DAYI' LAKAPLI YARDIMCI

Suç örgütünün liderliğini çevresinde 'Ana' lakabıyla tanınan Aslı Dudu D.'nin yaptığı, 'Dayı' lakabıyla tanınan kardeşi Yunus D.'nin de kendisinin yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Örgütün, uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullanmaya yer temin ettiği, küçük yaşta çocukları uyuşturucuya alıştırdığı, özellikle kızların mahrem görüntülerini gizli kamerayla çekerek, tehdit ve şantajla şebeke adına uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdıkları belirtildi.

ÖRGÜTTEN ÇIKMAK İSTEYENLERİ ALIKOYUP, DÖVÜYORLARMIŞ

Aynı zamanda kaçak silah ticareti de yaptığını iddia edilen şebekenin, çok sayıda iş yeri ve ev kurşunladığı, silahlı yaralama olaylarına karıştığı, örgütten ayrılmak isteyenleri alıkoyarak dövüp, işkence yaptıkları belirtildi. Adreslerde yapılan aramada ise 5 tabanca, 5 tüfek, 7 bıçak, 102 mermi, 23 kartuş, 450 uyuşturucu hap, 25 gram esrar, 13 gram metamfetamin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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İNTERNET SİTESİ ÇALIŞANI İLE ANLAŞIP, YAZI YAZDIRMIŞ

Suç örgütünün 'Ana' lakaplı kadın lideri Aslı Dudu D.'nin kamuoyunda kendilerini iyi göstermek için yerel bir internet haber sitesinde çalışan Celattin Ç. ile iş birliği yapıp, yazı yazdırdığı ortaya çıktı. Celattin Ç. de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Aslı Dudu D., yazdırdığı yazıda 16 yaşında evlendiğini, eşinden şiddet gördüğünü, çocuk yaştayken bir oğlunun olduğunu, eşinin kıskançlığından çocuğuna bile dokundurmadığını sonra eşinden boşandığını anlattı. İkinci evliliğinden ikinci bir oğlunun daha olduğunu, bir süre sonra bu evliğini sonlandırdığını ve oğullarından birinin uyuşturucu kullanmayla başladığını ve oğlunu kurtarmak içinde mücadele ettiğini, yazılarına ise koronavirüse yakalandığı için ara verdiği yer aldı.
Aslı Dudu D.'nin 'uyuşturucu ticareti yapmak ' suçundan kaydı olan oğlu Gökhan D.'nin yaklaşık 2,5 ay önce 'silahla adam yaralama' suçundan tutuklandığı öğrenildi. (DHA)

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