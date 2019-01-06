- "Ana muhalefet meşruiyet tartışması başlatmaya çalışıyor"

SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ana muhalefet bugün meşruiyet tartışması başlatmaya çalışıyor. 9 defa seçim kaybetmiş genel başkan, kendi meşruiyetini konuşmak yerine, utanmadan bu milletin yüzde 52 teveccühüyle sandıktan çıkmış, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'Sen meşru değilsin' deme hadsizliğini göstermesinin altında bir sebep, hazırlık var." dedi.

Ünal, partisinin il başkanlığınca Öğretmenevi'nde belediye başkan adayları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Ünal, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin tarih içinde var olan iddiasının bugünkü adı olduğunu söyledi.

AK Parti'nin millet hareketi olduğunu belirten Ünal, "Dün Adnan Menderes'in 'Yeter söz de karar da milletindir' iradesinin o günkü ismiydi. Necmettin Erbakan'ın bu milletin iddialarına dair savunmasıydı. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın büyük vizyonuydu, Alparslan Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı ve tabii AK Parti, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun uğruna mücadele ettiği değerlerin de bugünkü adıdır." diye konuştu.