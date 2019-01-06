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"Ana muhalefet meşruiyet tartışması başlatmaya çalışıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2019 20:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Ana muhalefet bugün meşruiyet tartışması başlatmaya çalışıyor. 9 defa seçim kaybetmiş genel başkan, kendi meşruiyetini konuşmak yerine, utanmadan bu milletin yüzde 52 teveccühüyle sandıktan çıkmış, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'Sen meşru değilsin' deme hadsizliğini göstermesinin altında bir sebep, hazırlık var" -"Bu milletin feraseti, basireti, irfanı bunu görüyor mu? Görüyor. Bu millet buna müsade eder mi? Etmez"

SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ana muhalefet bugün meşruiyet tartışması başlatmaya çalışıyor. 9 defa seçim kaybetmiş genel başkan, kendi meşruiyetini konuşmak yerine, utanmadan bu milletin yüzde 52 teveccühüyle sandıktan çıkmış, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'Sen meşru değilsin' deme hadsizliğini göstermesinin altında bir sebep, hazırlık var." dedi.

Ünal, partisinin il başkanlığınca Öğretmenevi'nde belediye başkan adayları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Ünal, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin tarih içinde var olan iddiasının bugünkü adı olduğunu söyledi.

AK Parti'nin millet hareketi olduğunu belirten Ünal, "Dün Adnan Menderes'in 'Yeter söz de karar da milletindir' iradesinin o günkü ismiydi. Necmettin Erbakan'ın bu milletin iddialarına dair savunmasıydı. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın büyük vizyonuydu, Alparslan Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı ve tabii AK Parti, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun uğruna mücadele ettiği değerlerin de bugünkü adıdır." diye konuştu.

Eksiklerin, kusurların olabileceğini ama meselenin özüne, derdine, davasına, kavgasına, imanına ve niyetine bakıldığında AK Parti'nin bugünkü haliyle milletin iddiasının adı olduğunu ifade eden Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan da bu milletin tarih içindeki iddiasının tecessüm etmiş halidir." dedi.

Bu milletin liderini bulduğu zaman şahlandığını anlatan Ünal, milletin kahramanlarını asla unutmadığını ve milletin ruhunun şehirlere sindiğini söyledi.

- "Ana muhalefet meşruiyet tartışması başlatmaya çalışıyor"

Ünal, uzun zamandır sürdürülen mücadeleye 31 Mart yerel seçimleriyle nihai şeklinin verileceğini dile getirdi.

"Ana muhalefet bugün meşruiyet tartışması başlatmaya çalışıyor." diyen Ünal, şunları kaydetti:

"9 defa seçim kaybetmiş genel başkan, kendi meşruiyetini konuşmak yerine, utanmadan bu milletin yüzde 52 teveccühüyle sandıktan çıkmış, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'Sen meşru değilsin.' deme hadsizliğini göstermesinin altında bir sebep, hazırlık var. Bunu görmemiz lazım. İstiyoruz ki cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. İstiyoruz ki genel seçimler, genel seçimler olsun. İstiyoruz ki yerel seçimler, yerel seçimler olsun, her il kendi belediye başkanını seçsin ama bunlar her seferinde seçimleri bir meşruiyet meselesi haline getiriyorlar, adeta bir sistem krizine dönüştürüyorlar.

Diyoruz ki sandıkta yenileceğiniz belli de bunun bahanesini hazırlamayın, bırakın bu millet demokrasisini rahat rahat, kana kana sandıkta icra etsin. Bunu başka meselelerin gerekçesi haline getirmeyin. Şimdi görüyoruz ki bunlar yeniden 31 Mart seçimleri üzerinden maalesef bir meşruiyet tartışmasına hazırlanıyorlar. Bu milletin feraseti, basireti, irfanı bunu görüyor mu? Görüyor. Bu millet buna müsade eder mi? Etmez fakat biz şunu da biliyoruz, bu yerel seçimlerin yerel seçim olması ve seçilecek her bir belediye başkanımızın ehliyet ve liyakat sahibi olması için bizzat Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyetle çalıştı."

Toplantıya AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, ilçe ve belde belediye başkan adayları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

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