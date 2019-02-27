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"Ana muhalefet partisi görevini DSP üstlenecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "31 Mart'tan sonraki süreçte 2023 seçimlerine kadar Türkiye'nin ana muhalefet partisi görevini Demokratik Sol Parti üstlenecektir"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "31 Mart'tan sonraki süreçte 2023 seçimlerine kadar Türkiye'nin ana muhalefet partisi görevini Demokratik Sol Parti üstlenecektir." dedi.

Aksakal, Antalya'da Konyaaltı İlçe Belediye Başkan adayı Buket Dağlı'nın seçim ofisinin açılışına katıldı.

İki gündür Antalya'da seçim ofislerinin açılışlarını yaptıklarını, ziyaretlerde bulunduklarını dile getiren Aksakal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Reşat Oktay'ın dizindeki rahatsızlık nedeniyle kendilerine eşlik edemediğini bildirdi.

Türkiye'nin her yerinden olumlu yansımalarla karşılaştıklarını vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Toplum doğruyu söyleyen, haklı gerekçeleri ortaya koyarak eleştiriler yapan siyasetçileri özledi. Toplum artık yönünü bize dönerek değerlendirmeler yapıyor. Bize sorulara karşı ya da DSP'ye yapılan saldırılara karşı bizim verdiğimiz yanıtlar toplumda karşılık buluyor. Bu da tabii başta muhalefet partiler olmak üzere bu kesimleri rahatsız ediyor. Rahatsız olmaya da devam edecekler. 81 ilde, 323 ilçede ve 29 beldede aday gösterdik. Yüzde 80'inde seçimleri alabileceğimize inanıyoruz. Adayların büyük çoğunluğu çok yetkin, çevresinde sevilen, dürüst insanlar. 31 Mart'tan sonraki süreçte 2023 seçimlerine kadar Türkiye'nin ana muhalefet partisi görevini Demokratik Sol Parti üstlenecektir."

CHP'deki küskünlerin DSP'den aday oldukları yönündeki eleştirilere ilişkin ise Aksakal, "CHP içinde küsmüşler midir, küsmemişler midir o bizim ilgi alanımızda değil. Herhangi bir partiye üye olmayan insanlar olarak geldiler, biz de onların toplumdaki karşılıklarını örgütlerimiz aracılığıyla değerlendirdik, topluma faydalı olabilecek adayları gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Buket Dağlı da Konyaaltı ilçesinde halka açık bir belediye oluşturacaklarını söyledi.

Seçim ofisi açılışında DSP Genel Başkanı Aksakal, Buket Dağlı ile Muratpaşa İlçe Belediye Başkan adayı Yıldıray Sapan, beyaz güvercin uçurdu. Güvercinlerden birinin açılış boyunca bir kameranın üzerinde durması, katılımcıları güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya DSP Konyaaltı seçim ofisi

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