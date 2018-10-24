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Ana rahmindeki iki bebeğin omurgaları ameliyat edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

Ana rahmindeki iki bebeğin omurgaları ameliyat edildi

İngiltere'de ana rahmindeki iki bebeğin omurgaları ameliyatla düzeltildi.

BBC'nin haberine göre, Londra'da University College Hospital'da 30 doktordan oluşan ekip, ayrık omurga (spina bfida) rahatsızlığı olan ve doğumlarına haftalar kalan bebekleri ana rahminde ameliyat etti.

İngiltere'de bir ilk olan ve 90 dakika süren ameliyatta doktorlar, rahimde bir kesi açtıktan sonra bebeğin omurgasındaki boşluğu birleştirdi.

Ayrık omurga genellikle doğumdan sonra tedavi ediliyor. Erken tedavisinin uzun vadede sağlık ve hareket kabiliyeti açısından daha iyi sonuçlar verdiği ifade ediliyor.

İngiltere'de bebeklerinde ayrık omurga rahatsızlığı bulunan anneler, ameliyat için ABD, Belçika veya İsviçre'ye gitmek zorundaydı.

Doğuştan gelen bir hastalık olan spina bifida, gebeliğin 1. ayında başlıyor. Rahatsızlığının görülme sıklığının binde 2 ila 5 olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ana rahmi ayrık omurga ingiltere

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