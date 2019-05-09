Ana şebeke borusu patladı, cadde ve iş yerlerini su bastı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta ana şebeke su borusunun patlaması sonucu cadde ile çok sayıda iş yeri su altında kaldı. Atatürk Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında ana şebeke borusunun patlaması nedeniyle aniden su fışkırmaya başladı. Borudan su fışkırdığını görenler, polis ekipleri ile Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne(SİBESKİ) haber verdi. Polisler, yolun çökmesi ihtimaline karşı caddenin tek şeridini araç trafiğine kapattı. Patlayan borunun çevresinde bulunan çok sayıda iş yerini su bastı, dükkanlar da hasar oluştu. Özel bir kız öğrenci yurdunun bodrum katında bulunan yemekhane de suyla doldu. SİBESKİ ekipleri, vanayı kapatarak, suyu kesti. Ancak caddede su birikintileri oluştu. Yolda ise hasar meydana geldi. Çevredeki fışkıran suyu cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Aynı cadde üzerinde daha öncede ana şebeke su borusu patlamış ve çok sayıda iş yerini su basmıştı. Esnaf, zararlarının giderilmesini istedi. SİBESKİ ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

