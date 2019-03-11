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Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

Aksaray'da ana sınıfı öğretmeni B.E. (41), evinde tartıştığı kaporta ustası arkadaşı Arif B.’yi (40) omuzundan bıçaklayıp rehin aldı. Polis, itfaiye merdiveniyle mutfak balkonundan girdiği evde rehineyi bırakmaya ikna olmayan kadını biber gazıyla etkisiz hale getirip Arif B.’yi kurtardı.

Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp rehin aldı

Olay, dün akşam bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi. Apartman sakinleri, bir okulda ana öğretmeni olarak görev yapan B.E.’nin evinden gelen sesler üzerine polisi aradı. B.E.’nin kapıyı açmaması üzerine polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis, itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp açık olan kapıdan eve girdi.

Polis, B.E.’nin omuzundan bıçakladığı Arif B.’yi elindeki bıçakla rehin aldığını gördü. Bir süre B.E.’yi ikna etmeye çalışan polis, sonuç alamayınca öğretmeni biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Kurtarılan Arif B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

'EVİME ZORLA GİRDİ! GERÇEKTEN İNANIN BANA'

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen B.E., gazetecilere, ”Ben bıçaklamadım. O bana bıçak çekti. Yalan söylüyor. O evime zorla girdi. Gerçekten inanın bana” dedi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen B.E., tedavi için Konya’ya gönderildi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Ana sınıfı öğretmen bıçaklama Aksaray

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