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'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunduğu kalede, kazı yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

ORDU'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılan Kurul Kalesi'nde 9 yıldır süren, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıca Kibele' heykelinin bulunmasının ardından kış dönenimde ara verilen arkeolojik kazılara yeniden başlandı.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılan Kurul Kalesi'nde 9 yıldır süren, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıca Kibele' heykelinin bulunmasının ardından kış dönenimde ara verilen arkeolojik kazılara yeniden başlandı.

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı. Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer aldığı, 25'i arkeolog, 40 kişilik ekiple sürdürülen kazı çalışmasında Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca, yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. 'Kibele' heykelinin bulunmasının ardından Kurul Kalesi yerleşkesi de ziyaretçi akınına uğradı. Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılırken, kazılara da geçen kış döneminde ara verildi.

Bölgede 9 yıldır süren kazılar, Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15'i arkeolog olmak üzere 35 ekip tarafından yeniden başlatıldı.

'ESERLER MÜZEDE SERGİLENECEK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Kale'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi. Güler, "Yerli ve yabancı turistlerin kale büyük ilgisini çekiyor. Mülkiyet itibariyle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip bu kalede 9 yıldır süren kazılar var. Kazılarda bir çok önemli eser çıkarıldı. Kibele heykeli de bunlardan en önemlileri. Çıkarılan bu eserler ilimize kazandırılacak olan arkeoloji müzesinde sergilenecek" dedi.

2100 YILLIK TARİH ÇIKTI

Yapılan arkeolojik kazılarda; en önemli tarihi eser olarak tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda, 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli ile Bereket Tansı Dionyss, Pan heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulunmuştu. Bulunan 'Kibele' heykelinin Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu da tespit edilmişti.

KURUL KALESİ YERLEŞKESİ

Ordu merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı köyü sınırlarında bulunan sivri bir kaya üzerine kurulan Kurul Kalesi, antik bir yerleşmedir. 250- 300 merdiven gün ışığına çıkarılmıştır. Kazı sırasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar örgüsü seramik parçaları incelenmiş ve M.Ö. II. ve I. yüzyılda yerleşim yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar ile piknik alanı düzenlenmiştir. Alan içinde tarihi dehliz ve su sarnıcı bulunmaktadır. Yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılmış olup, ışıklandırılmıştır. Mükemmel temaşa zirvesidir. Ordu tarih turizminin önemli yerlerindendir.

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'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunduğu kalede, kazı yeniden başladı'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunduğu kalede, kazı yeniden başladı
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