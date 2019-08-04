'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunduğu kalede, kazı yeniden başladı

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı. Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer aldığı, 25'i arkeolog, 40 kişilik ekiple sürdürülen kazı çalışmasında Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca, yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. 'Kibele' heykelinin bulunmasının ardından Kurul Kalesi yerleşkesi de ziyaretçi akınına uğradı. Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılırken, kazılara da geçen kış döneminde ara verildi.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılan Kurul Kalesi'nde 9 yıldır süren, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıca Kibele' heykelinin bulunmasının ardından kış dönenimde ara verilen arkeolojik kazılara yeniden başlandı.

Bölgede 9 yıldır süren kazılar, Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15'i arkeolog olmak üzere 35 ekip tarafından yeniden başlatıldı.

'ESERLER MÜZEDE SERGİLENECEK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Kale'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi. Güler, "Yerli ve yabancı turistlerin kale büyük ilgisini çekiyor. Mülkiyet itibariyle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip bu kalede 9 yıldır süren kazılar var. Kazılarda bir çok önemli eser çıkarıldı. Kibele heykeli de bunlardan en önemlileri. Çıkarılan bu eserler ilimize kazandırılacak olan arkeoloji müzesinde sergilenecek" dedi.

2100 YILLIK TARİH ÇIKTI

Yapılan arkeolojik kazılarda; en önemli tarihi eser olarak tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda, 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli ile Bereket Tansı Dionyss, Pan heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulunmuştu. Bulunan 'Kibele' heykelinin Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu da tespit edilmişti.