Ana vatanı Kuzey Amerika! 'Süper meyve' Aronya’yı, Akçaabat'ta yetiştirdi

Akçaabat ilçesi Çolaklı Mahallesi’nde 2018 yılında fındık bahçesini söken Fikret Tayfun Kandaz, antioksidan oranı çok yüksek olan Aronya meyvesini memleketine kazandırmak için bahçesine 400 tane Aronya fidanı dikti. 3 yaşını geçen fidanlardan 500 kilo ürün sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle, 2012 yılı itibariyle yetiştirilmeye başlanan Aronya, ülkemizin her bölgesinde yetişme potansiyeline sahip meyveler arasında en güçlü antioksidan özelliği ile yer allıyor. Sağlık yönünden çok faydalı olduğu bilenen Aronya meyvesi, halk arasında “süper meyve” olarak da anılıyor.

‘AKÇAABAT İLÇESİNDE 42 DEKAR ARONYA BAHÇESİ OLUŞTU’

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, “2018 yılında Aronya meyvesiyle tanıştık. Fikret Tayfun Kandaz diye bir üreticimiz bize gelip Aronya meyvesini Akçaabat’a getirdi. Akçaabat merkezinde bir bahçede deneme dikimleri yapıldı. 2019 yılından beri bu Aronya bahçesini takip ediyoruz. Şu anki bahçemiz, dikimiyle birlikte 3 yaşında. 800 metrekarelik bahçemizde yaklaşık 1 ton meyve oluştu. Şu anda Akçaabat ilçesinde 42 dekar Aronya bahçesi oluştu. Bu bahçeler de 2 yıl sonra meyve vermeye başlayacak. Akçaabat’ta toplamda 2 yıl sonra 15 ton civarında bir meyve oluşumunu hesaplıyoruz. Aronya meyvesinin antioksidan özelliği var. Gıda, kozmetik ve çok farklı sektörlerde kullanılabiliyor. Suyu dondurma sektöründe kullanılıp farklı bir lezzet oluşturdu. Yaşanan pandemi döneminde Aronyaya aşırı bir talep geldi. Aronyanın kilosu şu anki perakende fiyatı 50 lira ve toptan fiyatı 30 liradan satılıyor. Yalnızca Akçaabat’ın değil Doğu Karadeniz’in gelir kapısı olacak. Fındık hasadında 1 dekardan 4 bin lira alınıyorsa, Aronya meyvesinden 40 bin lira alırsınız” diye konuştu.