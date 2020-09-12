HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ana vatanı Kuzey Amerika! 'Süper meyve' Aronya’yı, Akçaabat'ta yetiştirdi

Ana vatanı Kuzey Amerika! 'Süper meyve' Aronya’yı, Akçaabat'ta yetiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2020 17:15 | Son Güncelleme

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan Fikret Tayfun Kandaz (68), 2018 yılında bahçesine diktiği Aronya meyvesinin hasadına başladı. Halk arasında ‘süper meyve’ olarak bilinen ana vatanı Kuzey Amerika olan Aronya meyvesini, alternatif tarım ürünü olarak yetiştiren Kandaz, topladığı hasattan 500 kilo ürün elde etti.

Ana vatanı Kuzey Amerika! 'Süper meyve' Aronya’yı, Akçaabat'ta yetiştirdi

Akçaabat ilçesi Çolaklı Mahallesi’nde 2018 yılında fındık bahçesini söken Fikret Tayfun Kandaz, antioksidan oranı çok yüksek olan Aronya meyvesini memleketine kazandırmak için bahçesine 400 tane Aronya fidanı dikti. 3 yaşını geçen fidanlardan 500 kilo ürün sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle, 2012 yılı itibariyle yetiştirilmeye başlanan Aronya, ülkemizin her bölgesinde yetişme potansiyeline sahip meyveler arasında en güçlü antioksidan özelliği ile yer allıyor. Sağlık yönünden çok faydalı olduğu bilenen Aronya meyvesi, halk arasında “süper meyve” olarak da anılıyor.

‘AKÇAABAT İLÇESİNDE 42 DEKAR ARONYA BAHÇESİ OLUŞTU’

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, “2018 yılında Aronya meyvesiyle tanıştık. Fikret Tayfun Kandaz diye bir üreticimiz bize gelip Aronya meyvesini Akçaabat’a getirdi. Akçaabat merkezinde bir bahçede deneme dikimleri yapıldı. 2019 yılından beri bu Aronya bahçesini takip ediyoruz. Şu anki bahçemiz, dikimiyle birlikte 3 yaşında. 800 metrekarelik bahçemizde yaklaşık 1 ton meyve oluştu. Şu anda Akçaabat ilçesinde 42 dekar Aronya bahçesi oluştu. Bu bahçeler de 2 yıl sonra meyve vermeye başlayacak. Akçaabat’ta toplamda 2 yıl sonra 15 ton civarında bir meyve oluşumunu hesaplıyoruz. Aronya meyvesinin antioksidan özelliği var. Gıda, kozmetik ve çok farklı sektörlerde kullanılabiliyor. Suyu dondurma sektöründe kullanılıp farklı bir lezzet oluşturdu. Yaşanan pandemi döneminde Aronyaya aşırı bir talep geldi. Aronyanın kilosu şu anki perakende fiyatı 50 lira ve toptan fiyatı 30 liradan satılıyor. Yalnızca Akçaabat’ın değil Doğu Karadeniz’in gelir kapısı olacak. Fındık hasadında 1 dekardan 4 bin lira alınıyorsa, Aronya meyvesinden 40 bin lira alırsınız” diye konuştu.

meyve

‘BU MEYVEYİ TANITMAK İÇİN ÇOK EMEK VERDİM’

Aronya meyvesini Akçaabat ilçesine getiren üretici Fikret Tayfun Kandaz, “Yalova’da tesadüfen bu meyveyle karşılaştım. 50 tane alarak Trabzon’a getirdim. 50 kökü 1600 rakıma kadar çeşitli bölgelere dağıtarak en iyi verim nerede alacağımızı görmek istedim. 2018 yılının mayıs ayında 400 tane fidan alarak buraya diktim. Şu anda 3 yaşını geçtiler. Geçen sene 80 kilo verim aldığımız yerde şu an 500 kiloluk bir verime ulaştım. Trabzon’a bu meyveyi kimse tanımıyordu. Bu meyvenin yapılmış reçeliyle birlikte pastanelere, otellere ve kafelere giderek bedava ürün verdim. Bu meyveyi tanıtmak için çok emek verdim. Ürünümün ilk meyvesini gördüğüm zaman bu meyveyi bu bölgeye kazandırdım diye sevincimden ağladım” ifadelerini kullandı.

ARONYA (ARONİA MELANOCAPRA) MEYVESİ

Anavatanı Kuzey Amerika olan Aronya, üzümsü bir meyve olup sağlık potansiyeli nedeniyle 1900’lü yılların başlarında Rusya’ya getirilmiş ve yetiştiriciliğine başlanmıştır. Aronya geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile ‘Süper Meyve’ olarak adlandırılmaktadır. Odunsu çok yıllık çalı formunda bir bitkidir. Çiçeklenme genellikle mayıs ayında başlar, bu nedenle ilkbahar geç donlarından zarar görmez. Meyveler eylül ayı ortalarında hasada gelmektedir. 4-6 hafta meyveler bozulmadan bitki üzerinde kalabilmektedir. Kendine verimlidir, tozlayıcıya ihtiyaç duymaz. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flovanoidler içermektedir. Aynı zamanda antioksidanlar, fenoller, minareller ve vitaminler yönünden de zengindir. Öte yandan Aronya, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artırır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
İntiharı herkesi şoke etmişti! Duygu dolu mektupİntiharı herkesi şoke etmişti! Duygu dolu mektup
Yarı çıplak haldeyken bir kadını taciz etti!Yarı çıplak haldeyken bir kadını taciz etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı
Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı
Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
İlginizi Çekebilir
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortaköy'de korkutan kaza! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Ölümden saniyelerle kurtuluş anbean görüntülendi
İntihar eden Melisa'nın kabri başına duygu dolu mektup
İntiharı herkesi şoke etmişti! Duygu dolu mektup
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Bir köyü istila ettiler! Kapı, pencere açamıyorlar
Bir köyü istila ettiler! Kapı, pencere açamıyorlar
Şule İdil Dere'nin annesinden mahkeme kararına sert tepki
Feci şekilde can vermişti! Mahkemenin kararı isyan ettirdi
Fatih Erbakan’ın gafı sonrası araştırılıyor! Simone de Beauvoir kimdir?
Fatih Erbakan gaf yaptı! Simone de Beauvoir kimdir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.