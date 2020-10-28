Ana yola astı! Çıplak kadın fotoğrafı ortalığı karıştırdı

İngiltere'de banyo seramikleri satan Bathroom Store, ana yola astığı reklam panosuyla dikkat çekti.

Çıplak bir kadınının duş aldığını gösteren söz konusu afiş, çevredekiler tarafından Reklam Standartları Kurumu'na şikayet edildi.

Ancak dükkanın sahibi Sam Collins yaptığı şeyin yanlış olmadığını savunarak şöyle konuştu: 'Görüntü TV'de veya sosyal medyada görülebilecek olandan daha kötü değil, oldukça zararsız bir eğlence. Sadece duş alan bir kadın. Kaba olan hiçbir şey yok ve o gerçekten hiçbir şeyi engellemiyor. Şu anda hayatın ne kadar stresli olduğunu görünce, insanların gülebileceğini ve buna gülümseyebileceğini düşündük.'

Söz konusu afişi görenler, iki işlek yolun kesişme noktasından tam olarak görünen afiş hakkında şikayette bulunduklarını, bu caddeden çocukların da geçtiğini, trafikte olanların kaza yapabileceğini, afişin kabul edilemez olduğunu söylediler.

'ELBİSESİYLE DUŞ ALAN BİR KADIN MI BEKLİYORLAR?'

Ancak çıplak afişe destek olan kişiler de yok değil. Dükkanın önünden geçen bir kişi, 'bol şans diliyorum. Banyo ürünleri satıyorlar ve bu sadece bir kadının duşta olduğunu gösteriyor. İnsanlar ne istiyor, elbisesiyle duş alan bir kadın mı? Dışarısı karışık bir dünya ve insanlar her zaman farklı fikirlere sahip olacak' dedi.

Dükkan sahibi gelen şikayetler üzerine afişi kaldıracağını söyledi.



