"Anadilde eğitim özgüveni artırıyor"

Ancak Türkiye'de eğitim dile yaygın olarak Türkçe. Ancak uzmanlar anadilde eğitimin çocukların özgüvenini artırdığına dikkat çekiyor.Dünya genelinde birçok dil yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bu tehlikenin bilincinde olarak dünyada dilsel farkındalık yaratmak ve çok dilliliği teşvik etmek amacıyla 2000’de 21 Şubat’ı Dünya Anadil Günü olarak ilan etti. BM verilerine göre dünya üzerinde 7 binden fazla dil konuşuluyor. UNESCO Dünya Tehlike Altındaki Diller Atlası’nda ise bu dillerden 2 bin 474 tanesinin yok olma tehlikesi altında olduğu belirtiliyor. Peki dilsel çeşitliliğin fazla olduğu Türkiye’de veriler nasıl? UNESCO’nun aynı raporuna göre Türkiye’de yok olmuş ya da yok olma tehlikesi altında olan dil sayısı 18. Türkiye’de konuşulan diller üzerine çalışmalar yürüten ethnologue.com'un Türkiye raporuna göre ise Türkiye’de Türkçe dahil 36 dil konuşuluyor. Türkiye’de bu kadar çok dil konuşulmasına rağmen eğitim dili ağırlıklı olarak Türkçe. Eğitim-Sen’in son açıkladığı rapora göre ise Türkiye’nin yüzde 17’sinin anadili Türkçe değil. Bu da Türkiye’de her çocuğun anadilde eğitim hakkına ulaşamaması anlamına geliyor.

Oysa anadilde eğitim Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre bir hak. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30'uncu maddesinde “Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların varolduğu devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz” ifadeleri yer alıyor. "Anadille kendini ifade özgüven yaratıyor" Mültecilerle destek sağlayan ve mülteci çocuklarla da yakından ilgilenen Tarlabaşı Toplum Merkezi Genel Koordinatörü Gökçe Baltacı, dilin çocukların varoluşunu ve kimliğini şekillendiren en önemli araçlardan biri olduğunu düşünüyor. “Dil sadece bir iletişim aracı değil, arkasında kocaman bir tarih ve hafıza var” diyen Baltacı, Suriye iç savaşı nedeniyle Türkiye’ye gelen Suriyeliler ve Kürtlerin anadilde eğitim problemini en yoğun yaşayan kesim olduğunu düşünüyor. Anadilde eğitim bir hak olmakla beraber çocukları psikolojik olarak etkileyen bir unsur aynı zamanda. Uzmanlar da kendini anadilinde ifade eden kişilerin daha özgüvenli olduğuna dikkat çekiyor.