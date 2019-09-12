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Anadili için kendisini yakan profesör hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 10:47 | Son Güncelleme

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’nde anadillerinin unutulduğunu dile getirerek devlet binası önünde kendisini yakan Profesör Albert Razin hayatını kaybetti.Rusya Federasyonu’na bağlı Urallar’da bulunan 1 milyon nüfuslu Udmurtya Cumhuriyeti’nde Udmurtya Devlet Üniversitesinde sosyolog olan ve üniversitenin ulusal ilişkiler laboratuvarının da kurucusu olan Profesör Albert Razin, Udmurtça’nın yaşatılması için protestolar gerçekleştirmişti.

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’nde anadillerinin unutulduğunu dile getirerek devlet binası önünde kendisini yakan Profesör Albert Razin hayatını kaybetti.
Rusya Federasyonu’na bağlı Urallar’da bulunan 1 milyon nüfuslu Udmurtya Cumhuriyeti’nde Udmurtya Devlet Üniversitesinde sosyolog olan ve üniversitenin ulusal ilişkiler laboratuvarının da kurucusu olan Profesör Albert Razin, Udmurtça’nın yaşatılması için protestolar gerçekleştirmişti. Hiçbir eyleminde başarılı olamayan Profesör Razin, Salı günü parlamento binası önünde yerel idarenin meclis toplantısı sırasında kendisini ateşe vermişti. Eylemi tüm dünyada ses getiren Razin, meclis binası önündeki görevliler tarafından söndürüldükten sonra ambulansla hastaneye götürülmüştü. Albert Razin’in hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtilmişti. İki gündür yaşam savaşı veren Razin’in vücudunun tamamında yanıklar oluştuğu ve tedaviye yanıt vermediği belirtildi. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada Profesör Albert Razin’in yaşamını yitirdiği bildirildi.

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