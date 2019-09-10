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Anadolu Adalet Sarayı otoparkında sıcak anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda otopark dışına motosikletle gelen iki kişi, duruşma bekleyen bir grubun üzerine silahla ateş açtı.

Anadolu Adalet Sarayı otoparkında sıcak anlar kamerada

Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda otopark dışına motosikletle gelen iki kişi, duruşma bekleyen bir grubun üzerine silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralanırken, saldırganlardan biri de kaçmaya çalıştıkları esnada ayağından vurularak polis tarafından durduruldu. Olayın hemen ardından polisin şahsı yakalama anları ve yaşanan arbede kameralara yansıdı.
Olay, Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok açık otoparkı dışında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında yaşandı. 4 kişilik bir grup, Anadolu 3. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarının ardından dışarı çıkarak cadde üzerinde beklemeye başladı. İddiaya göre, motosikletle olay yerine gelen iki kişi silahlarını çekerek grubun üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçmaya başladı. O sırada polis de motosikletle kaçan şahısların üzerine ateş açtı. Motosiklet selesinin arkasında oturan şahıs bacağına isabet eden kurşunla yaralanarak yere düştü, diğer şahıs ise kaçmaya devam etti. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan kısa süre sonra diğer saldırgan da polis tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan, polisin saldırganı yakalama anları kameralara yansıdı. Görüntülerde polis saldırgan şahsı yakalayarak yere yatırıyor ve kelepçeleyerek gözaltına alıyor.

Anadolu Adalet Sarayı otoparkında sıcak anlar kamerada

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