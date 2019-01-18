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Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar... Tutuklandığını duyanca intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 10:20 | Son Güncelleme

İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklandığını duyan bir kişi intihar etti.

Ali Kerem BENGİ - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklandığını duyan bir kişi intihar etti. Olay, Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ataşehir'de kendi öz çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.Ç.(44) Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. M.Ç. savcılıkta yapılan işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede verdiği ifadenin ardından hakkında tutuklama kararı verilen M.Ç. mahkeme çıkışında, kendisine eşlik eden polislerin elinden kurtularak B Blok 1. kattan adliyenin iç avlusuna kendini bıraktı. Adliyenin -2. katında beton zemine çakılan M.Ç.'ye sağlık ekipleri tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri adliyenin içerisinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemelerinden ardından M.Ç.'nin cesedi adliyeden çıkarılarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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