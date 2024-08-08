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Anadolu Adliyesi'nde görme engelli kadını asansörde taciz etmişti! Akılalmaz savunma: 'Takdir etmek için öptüm'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.08.2024 16:12
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İstanbul'daki Anadolu Adliyesi'nde asansörde görme engelli kadın, iş arkadaşı tarafından tacize uğradı. Tacizci memur açığa alınarak 7 yıla kadar hapsi istendi. V.A. ifadesinde genç kızı takdir etmek için öptüğünü ifade etti.

Anadolu Adliyesi'nde görme engelli kadını asansörde taciz etmişti! Akılalmaz savunma: 'Takdir etmek için öptüm'

Anadolu Adliyesi'nde kütüphanede memur olarak çalışan görme engelli D.Ş. (23), adliyenin çağrı merkezinde çalışan memur V. A. (51) ile 23 Nisan 2023 tarihinde asansöre bindi. D.Ş. kendisine ‘Seni bir kez öpebilir miyim' diyen V.A.'ya ‘hayır' cevabını verdikten sonra V.A. görme engelli kadını kolundan tutup kendine çekerek dudağından öptü. Olayın ardından D.Ş. memur arkadaşından şikayetçi oldu.

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"ALNINDAN ÖPMEK İSTEDİM, KAFASINI ÇEKİNCE DUDAĞINA GELDİ"

Hakkında soruşturma başlatılan V.A. ifadesinde, “Yaklaşık 1 yıl boyunca aynı servisi kullandığımız için müştekiye yardımcı oldum. O zaman çağrı merkezinde idim. Madem böyle bir olay olmuş ben asansörde onu sıkıştırıp, öpmüşüm, taciz etmişim o zaman asansörden çıkar çıkmaz neden bir şey söylememiş. Bir sürü güvenlik var her yer insan dolu gidip müdürüne de söyleyebilir. Yaşandığını iddia ettiği bu olaya ilişkin suçlamaları kesinlikle reddediyorum. Çağrı merkezinde çalışmak istediğini söyledi. ‘1 sene çalış, kendini geliştir sonra durum olursa talepte bulunursun, kabul ederlersede gelirsin’ dedim. ‘Doğru söyledin, ben kütüphanede rahatım’ dedi. Bende ‘aferin kızım, gel seni öpeyim’ diye alnından öpmek istedim. O da ‘olmaz amca’ diye kafasını çekince dudağım onun sol yanağında dudağının bitiş tarafına geldi. ‘Amca ne yapıyorsun’ diye söyledi. Bende çok özür diliyorum kızım ben seni takdir ettiğimi göstermek istedim. Yanlış anladıysam da özür dilerim dedim” dedi.

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7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli V.A. hakkında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve ‘kadına karşı tehdit' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan müşteki avukatı Birkan Ayırkan, “Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılama devam etmektedir. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora göre dosyanın nihayete ermesini beklemekteyiz” dedi.

Kaynak: İHA

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İstanbul cinsel taciz
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