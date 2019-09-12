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Anadolu Adliyesindeki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde duruşma sonrasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin motosikleti kullanan Alperen U.

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde duruşma sonrasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin motosikleti kullanan Alperen U. ve kaçarken polis tarafından bacağından vurularak yaralanan Bektaş A. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayının arkasında bulunan Mustafa Kemal Caddesi’nde 10 Eylül 2019 tarihinde motosikletli 2 kişi, duruşmadan çıkan grubun üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan Cengiz Y. yaralanmıştı. Saldırganlar olay yerinden kaçmaya başladığı sırada polis de motosikletle kaçan şahıslara ateş açmıştı. Motosikletin arkasında oturan Bektaş A.(24) bacağına isabet eden kurşunla yaralanarak yere düşmüştü. Olaya ilişkin motosikleti kullanan Alperen U.(17) ve silahla ateş eden Bektaş A.(24) gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

“Tabancayı otoparktaki bir aracın altına sakladım”
Motosikletten silahla ateş eden şüpheli Bektaş A. mahkeme sorgusunda, olay günü arkadaşının duruşmasına katıldığını söyleyerek, “Duruşma salonunun önünde beklerken karşı taraf kalabalık bir gruptu. Ben de bundan tedirgin olunca adliyeden çıktım ve arka tarafta yolun karşısındaki kafeye gidip arkadaşımı beklemeye başladım. Bu sırada arkadaşım Alperen gelmişti. Kendisinin motosikleti vardır. Sabah adliyeye gelirken yanımda ruhsatsız tabancamı da getirmiştim. Ancak Alperen ve Ramazan tabancanın yanımda olduğunu bilmiyorlardı. Adliyeye girmeden önce tabancayı adliyenin karşısında bulunan otoparktaki herhangi bir aracın altına sakladım. Adliyeden çıktıktan sonra aldım” dedi.

“Polis memuruyla helalleştik”
Duruşmanın bitmesinin ardından karşı tarafın adliyeden çıktığını söyleyen Aslan, “Şahıslar, beni adliye içerisinde Ramazan’ın yanında gördükleri için arkadaşı olduğumu anladılar ve bana tehditvari şekilde el kol hareketi yaptılar. Ben de bu durumdan tedirgin oldum ve bir anlık tepki sonucu belimdeki silahı çıkartarak karşı tarafın ayaklarının önüne doğru iki el ateş ettim. Şahısların ayaklarına sıkmadım. Bu sırada Alperen’in motosikletinin üzerindeydik ve ben arkada oturuyordum. Ben silahla ateş edince Alperen bende silah olduğunu bilmediğinden muhtemelen heyecanlandı ve trafiğin ters şeridine bu yüzden girmiş olabiliriz. Bir anlık telaş sonucu silahımı ateşledim. Olay sonrasında motosikletten inerek koşmaya başladım. Arkamdan çok sayıda silah sesi duydum. Ancak arkamı dönüp bakmadım. Karşı tarafın ateş etmiş olabileceğini düşündüm. Kaçmaya devam ettim. Zaten bir süre sonra polis memuru beni ayağımdan vurarak etkisiz hale getirdi ve yakalandım. Polis memurlarından herhangi bir şikayetim yoktur. Vuran polis memuruyla helalleştim. Polise silah doğrultmak gibi bir harekette de bulunmadım” dedi.

“Silah sesi gelince ne yapacağımı şaşırdım”
Motosikleti kullanan şüpheli Alperen U. ise “Normalde Bektaş’ı bırakmak için adliyeye gelmiştim. Motosiklet benimdir. Adliyeye geldim ancak duruşmaya katılmadım. Arkadan ateş sesleri gelince motosiklet ile ters şeride girdim. Ne yapacağımı şaşırdım” diye konuştu.

Motosikletli saldırganlar tutuklandı
Sorguları tamamlanan şüphelilerden Bektaş A. “olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs”, Alperen U. ise “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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