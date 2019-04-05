Anadolu Ajansı 99 yaşında

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Anadolu Ajansı (AA) 99 yıllık birikimiyle sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda başta Ortadoğu ve Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde farklı dillerde yaptığı yayınlarla dünyanın dikkatini çeken güzide bir kuruluşumuzdur." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, AA'nın Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsattı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş dönemindeki önsezisiyle kurulan AA'nın, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'nin gözü ve kulağı olma özelliğini her geçen gün daha da artırarak devam ettirdiğini belirten Arslan, AA'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Arslan, şöyle devam etti:

"Milli, yerli ve aynı zamanda uluslararası bir kuruluş olan AA'nın 99 yıllık birikimiyle sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda başta Orta Doğu ve Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde farklı dillerde yaptığı yayınlarla dünyanın dikkatini çeken güzide bir kuruluşumuzdur. AA çatısı altında çalışan basın emekçileri, her koşulda ve şartta gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılması, ülkemizin yararı için farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak kamuoyuna duyurulması gibi önemli bir görevi yerine getirme, toplumun sesi olma konumundadırlar."