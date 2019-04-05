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Anadolu Ajansı 99 yaşında

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Anadolu Ajansı 99 yıllık birikimiyle sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda başta Ortadoğu ve Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde farklı dillerde yaptığı yayınlarla dünyanın dikkatini çeken güzide bir kuruluşumuzdur"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Anadolu Ajansı (AA) 99 yıllık birikimiyle sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda başta Ortadoğu ve Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde farklı dillerde yaptığı yayınlarla dünyanın dikkatini çeken güzide bir kuruluşumuzdur." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, AA'nın Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsattı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş dönemindeki önsezisiyle kurulan AA'nın, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'nin gözü ve kulağı olma özelliğini her geçen gün daha da artırarak devam ettirdiğini belirten Arslan, AA'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Arslan, şöyle devam etti:

"Milli, yerli ve aynı zamanda uluslararası bir kuruluş olan AA'nın 99 yıllık birikimiyle sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda başta Orta Doğu ve Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde farklı dillerde yaptığı yayınlarla dünyanın dikkatini çeken güzide bir kuruluşumuzdur. AA çatısı altında çalışan basın emekçileri, her koşulda ve şartta gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılması, ülkemizin yararı için farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak kamuoyuna duyurulması gibi önemli bir görevi yerine getirme, toplumun sesi olma konumundadırlar."

AA'nın, konfederasyona bağlı Medya-İş Sendikası'nda örgütlü olduğuna işaret eden Arslan, "AA'nın başarılı çalışmalarının devamını diliyor, 99. yılını kutluyoruz. HAK-İŞ üyesi olan AA çalışanlarını başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, Konfederasyon olarak Medya-İş Sendikası ile AA'yı hak ettiği yere ulaştırmak için destek ve katkılarını artırarak sürdürmeye devam edeceklerini aktardı.

Arslan, AA'nın başarılı çalışmalarını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğine inandıklarını kaydetti.

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