Anadolu Ajansı 99 yaşında

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümünü tebrik etti.

Rektör Çomaklı, mesajında, AA'nın kuruluşunun 99. yılını kutladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Milli Mücadele yıllarının o çetin koşullarında kurularak milletimizin haber almasını sağlayan, bu sayede Kurtuluş Savaşı'mızda eşsiz bir görev yerine getirerek o büyük mücadeleye omuz veren ve Cumhuriyetimizin inşasında bir tuğla daha koyan memleketimizin köklü kurumu AA'nın kuruluşunun 99. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. AA verdiği haberlerle bu 99 yılda milletimizin demokrasi ve bağımsızlık mücadelesine giriştiği en kritik anlarda kutsal bir görevi yerine getirmiştir. Gelişen iletişim teknolojileriyle beraber AA da çağa ayak uydurmuş ve bu gün dünyanın sayılı haber ajansları arasında kendisine yer bulmasını bilmiştir."

Çomaklı, tüm Türk milletinin gururu olan AA'nın gelecekte de Türk halkının dünyadaki sesi olacağını ve kendileri için en güvenilir haber kaynağı olmaya devam edeceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Özellikle FETÖ'nün kötülüklerinin Türk milletine doğru ve güvenilir şekilde ulusal, uluslararası alanda cesurca aktarılmasında tüm personeliyle rol oynayan AA'ya emek vermiş ve hali hazırda emek vermeye devam eden tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

