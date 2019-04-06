Anadolu Ajansı 99 yaşında

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 99. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı'na (AA), verdiği habercilik hizmeti nedeniyle teşekkür etti.
Uzunkaya, AA'nın kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "6 Nisan 1920 olan kuruluş yıl dönümünüz münasebetiyle geçen 99 yıl boyunca ülkemize vermiş olduğunuz güzel haber hizmetleri, duyuru, iletişim hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
AA'nın, kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlayan Türk Polis Teşkilatı'nın vatandaşlara anlatılmasına imkan tanımasından ayrıca mutluluk duyduklarını belirten Uzunkaya, AA'ya nice 99 yıllar geçirmesi temennisinde bulundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum