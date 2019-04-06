HABER

Anadolu Ajansı 99 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Faaliyetlerini uluslararası alanda kabul görmüş habercilik ilkelerinden şaşmadan sürdüren Anadolu Ajansı, yaptığı dürüst ve tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Faaliyetlerini uluslararası alanda kabul görmüş habercilik ilkelerinden şaşmadan sürdüren Anadolu Ajansı (AA), yaptığı dürüst ve tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur." ifadesini kullandı.

Baran, AA'nın kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, kurumun kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin gelişimine şahitlik ettiğini belirtti.

AA'nın yaptığı yüz binlerce haberle Türkiye'de olan biteni vatandaşlara ve dünyaya, dünyada olan biteni de ülkeye aktardığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerini uluslararası alanda kabul görmüş habercilik ilkelerinden şaşmadan sürdüren AA, yaptığı dürüst ve tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur. Gerçekleştirdiği yeniliklerle ajans haberciliği hizmet kalitesini daha da yükselten AA'nın yeni yaşını kutluyor, topluma haber verme hizmetini aynı dinamizmle sürdürmesini temenni ediyorum."

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Kars’ta 6 Çocuk, anne ve babaları cıvadan zehirlendiKars’ta 6 Çocuk, anne ve babaları cıvadan zehirlendi
Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyorDiyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın kuruluşunun 99. yıl dönümü ato Gürsel Baran

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Atatürk Havalimanı'na veda!

Atatürk Havalimanı'na veda!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle ilk paylaşım!

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle ilk paylaşım!

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Atatürk Havalimanı'nda son anons!

Atatürk Havalimanı'nda son anons!

İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor

İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor

Uşak’ta 5 genç otomobille gölete uçtu

5 genç otomobille gölete uçtu!

Dağcıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Dağcıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş Singapur'a yapıldı

Atatürk Havalimanı'na veda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.