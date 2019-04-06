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Anadolu Ajansı 99 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:30 | Son Güncelleme

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet her yıl olduğu gibi 6 Nisan kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti - Şenol Kazancı: - "Habercilik faaliyetlerini doğruluk temelinde ilk günkü görev bilinci ile yürüten Ajansımız, 99 yıl önce ateş altında başladığı bu yolculuğunu Türkiye Cumhuriyeti var oldukça, sonsuza dek sürdürecektir"

Anadolu Ajansının (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, her yıl olduğu gibi 6 Nisan kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kazancı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları ve yayın yönetmenlerinden oluşan heyetle Anıtkabir'e geldi.

Şenol Kazancı'nın kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazılı çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kazancı, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın destansı mücadelesini tüm dünyaya duyurma amacıyla 1920'de kurulan Anadolu Ajansı bugün 99. yaşını idrak ediyor.

Ajansımız asırlık ömrüne bir kala, üstlendiği yüksek misyonun gereği olarak sadece Türkiye'nin değil, bütün mazlum coğrafyaların sesi haline gelmiştir.

Habercilik faaliyetlerini doğruluk temelinde ilk günkü görev bilinci ile yürüten Ajansımız, 99 yıl önce ateş altında başladığı bu yolculuğunu Türkiye Cumhuriyeti var oldukça sonsuza dek sürdürecektir.

Bu vesileyle ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

- AA, 99 yıl önce bugün kuruldu

Tarihi adeta Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle özdeş olan Anadolu Ajansı, Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla 6 Nisan 1920'de kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce kurulan Anadolu Ajansı, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurdu, Milli Mücadele'nin her aşamasına tanıklık etti.

İstanbul'un fiilen işgalinin ardından Milli Mücadele'ye katılmak için Anadolu'ya geçen aydınlar arasında yer alan Yunus Nadi (Abalıoğlu) ve Halide Edip (Adıvar), Mustafa Kemal Paşa'yla görüşmelerinde bir haber ajansı kurulması fikrini ortaya atan isimler oldu.

Bu teklife sıcak bakan ve hemen harekete geçilmesini isteyen Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla 6 Nisan'da henüz TBMM açılmadan 17 gün önce Anadolu Ajansı kuruldu. Mustafa Kemal Paşa, bütün yurda gönderdiği tarihi genelgeyle Anadolu Ajansının kuruluşunu ilan etmekle kalmadı, girişilen mücadelenin iç ve dış kamuoyuna duyurulmasının önemine de işaret etti.

Kurtuluş Savaşı'nda çok zor bir görevi yerine getiren Anadolu Ajansı, kıt imkanlar ve zor koşullar altında telgraflarla ulaştırılan haberlerin tab edilmesi ya da teksir makineleri ile bazen de elle yazmak suretiyle çoğaltılması sonucu faaliyetlerine devam etti. Hem Anadolu'da hem de İstanbul'da milli uyanışa vesile olan AA, Kurtuluş Savaşı'nın içerde ve dışarıda sesi olarak tarihe geçti.

Anadolu Ajansı bugün, Türkiye merkezli uluslararası bir haber ajansı olarak 13 dilde yayınıyla 93 ülkede yaklaşık 6 bin kullanıcıya hizmet veren, 100 ülkede 3 binden fazla çalışanı bulunan, günlük 1600 haber, 2 bin 300 fotoğraf, 6 infografik, 400 video yayımlayan ve 15 canlı yayın yapan güvenilir haberin kaynağı olarak kuruluşunun 100. yılına bir kala dünyanın en saygın ajansları arasında yer alıyor.

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AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı Anadolu Ajansı Anıtkabir

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