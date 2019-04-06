HABER

Anadolu Ajansı 99 yaşında

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Bugün 13 dilde yayınıyla 100 ülkede hizmet veren Anadolu Ajansı ülkemizin gururudur"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 13 dilde yaptığı yayınla 100 ülkede hizmet veren Anadolu Ajansının ülkenin gururu olduğunu belirtti.

Oktay, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

"Bugün 13 dilde yayınıyla 100 ülkede hizmet veren Anadolu Ajansı ülkemizin gururudur." ifadesini kullanan Oktay, şunları kaydetti:

"Binlerce isimsiz kahramanıyla dünyanın en etkin haber ajanslarından biri olma yolunda ilerleyen Anadolu Ajansının 99. yılını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Yusufeli'nde, AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz ettiYusufeli'nde, AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti
Kılıçdaroğlu ziyaret etti, daha önce 1 oy çıkan köyden 46 oy çıktıKılıçdaroğlu ziyaret etti, daha önce 1 oy çıkan köyden 46 oy çıktı
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı 99 yaşında Cumhurbaşkanı Yardımcsı Fuat Oktay

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İşçi, memur, emekliye yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.