Anadolu Ajansı, bir asırlık haber yolculuğunda küresel markaya dönüştü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla TBMM açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulan AA, 100 yıllık tecrübesiyle güvenilir haberin kaynağı olmayı sürdürüyor. Dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları sıralamasında 100. yılında ön sıralarda yer alan AA, en hareketli bölgelerdeki sıcak gelişmeleri anında abonelerine aktarıyor, özellikle haberciliğin çok zor olduğu coğrafyalardan geçtiği haber ve güçlü görselleriyle fark yaratıyor. AA; Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Soranice, Farsça, Endonezce, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca ve Kurmanci olmak üzere 13 dilde abonelerine servis ettiği haber, fotoğraf ve videoları ile, sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'deki ulusal gazetelerde yayımlanan fotoğrafların 3'te 2'sini, haberlerin ise yüzde 40'ını AA üretiyor. SICAK OLAYLAR CANLI YAYINLARLA ABONELERE AKTARILIYOR AA, son dönemde yaptığı atılımla, özellikle canlı yayın noktasında da abonelerine önemli hizmetler vermeye başladı. Dünyanın birçok noktasından aynı anda canlı yayın yapabilen AA, önemli toplantıları ve sıcak olayları abonelerine aktararak günde ortalama 18 canlı yayına imza atıyor.

100 ülkede 6 bin basın kuruluşuna hizmet veren, 124 farklı uyruktan 3 binden fazla çalışanıyla günlük 2 bin haber, 2 bin 350 fotoğraf, 9 infografik, 435 video yayınlayan AA, kuruluşunun 100. yılında dünyanın en saygın ajansları arasında yer alıyor. 41 MERKEZDEKİ OFİSİ VE 100 ÜLKEDEKİ TEMSİLVİLİĞİYLE GLOBAL BİR MARKA Global muhabir ağı sayesinde abonelerine 7 gün 24 saat hizmet veren AA'nın, yurt dışında 41 merkezde ofisi, 100 ülkede temsilciliği bulunuyor. New York'tan Tahran'a, Londra'dan Etiyopya'ya, Endonezya'dan Kolombiya'ya, geniş ofis ağıyla AA, dünyadaki gündemi Türkiye'ye, Türkiye'deki gündemi de dünyaya aktarıyor. Global ajanslarla önemli iş birlikleri kurarak dünya medyasının neredeyse tamamına ulaşan Anadolu Ajansı, 100. yılına girerken Reuters ile yaptığı yeni anlaşmayı portföyüne kattı. Daha önce Agence France-Presse (AFP), Getty Images, DPA'yla yaptığı anlaşmalarla dünya medyasına fotoğraf sağlayan Anadolu Ajansı, Reuters ile yaptığı anlaşma kapsamında, dünya televizyonlarına doğrudan AA logosuyla video hizmeti sunuyor.

İçerik partnerliği dışında 60'a yakın ülkede farklı ajanslarla yaptığı içerik değişim anlaşmaları sayesinde, başta İngilizce haberler olmak üzere, üretilen fotoğraf ve video içerikleri, ilgili ülkedeki medya kuruluşlarına iletiliyor. AA'nın, yurt içi ve yurt dışında, aralarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), D8 ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) gibi kurumların bulunduğu 20'ye yakın kuruluşla çeşitli proje ve iş birliği anlaşmaları bulunuyor. SOSYAL MEDYA TAKİPÇİ SAYISI 9 MİLYONA ULAŞTI 13 dilde yayın yapan, web siteleri başta olmak üzere mobil cihazlar ve akıllı saatler için hazırlanan uygulamalarıyla tüm sosyal medya kanallarını, yoğun ve aktif şekilde kullanan AA'nın sosyal medyadaki takipçi sayısı 9 milyona, aylık web sayfası görüntülenme oranı da 19 milyona ulaştı. 7 MİLYON FOTOĞRAF VE 1 MİLYON VİDEO İÇERİĞİNE ULAŞMAK MÜMKÜN Global dijital içerik dağıtım platformu "anadoluimages.com" projesini 100. yılı dolayısıyla yenileyen Anadolu Ajansı, içeriğine 1 milyon video ekledi. Toplamda 8 milyon görsel içeriğe sahip platform, dünyanın her yerinden kolay satınalma seçenekleriyle global medya kuruluşlarına doğrudan içerik sağlıyor. Platformla AA'nın dijital arşivinde yer alan 7 milyon fotoğraf ve 1 milyon video içeriğe ulaşılabiliyor.

"AA Şirket Haberleri" ile, anlaşma yapılan kurumların bültenleri, yayına hazır hale getirilmesinin ardından Türkiye genelindeki tüm medya kuruluşlarına aynı anda servis ediliyor. Türkiye ve dünyadan anlık finansal haber ve veri akışı, "Finans terminali" aracılığıyla Türkiye'nin önemli kurumlarının verileriyle eş zamanlı olarak yayınlanıyor. "Enerji terminali" ise yine Türkiye ve dünyadan enerji alanında hazırlanan analiz ve raporların, ulusal ve uluslararası şirketlerdeki gelişmelerin izlenip takibinin yapıldığı bir platform olma özelliğini taşıyor. HABERCİLİK TECRÜBELERİ "AA YAYINLARI" İLE OKUYUCUYLA BULUŞTURULUYOR Anadolu Ajansı, kurduğu "AA Yayınları" markası ile habercilik tecrübesini okuyucuyla buluşturuyor. Her yıl Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde yayınlanan AA yıllıkları da yılın önemli olaylarını belgeleyen önemli bir arşiv niteliğinde. Yıllıkların yanında, yıla damga vuran olaylar için de bilgilendirici kitaplar hazırlayan AA'nın, arşiv niteliğindeki "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu" kitabı, Antarktika Kıtası'nı ve Türkiye'nin beyaz kıta yolculuğunu merak eden okuyucuların, gelecek dönemde kıtaya yönelik çalışmalar yapacak araştırmacıların faydalanabileceği şekilde kamuoyunun bilgisine sunuldu.

"100. Yıl Özel Koleksiyonu" kapsamında yayına hazırlanan "Cumhurbaşkanlarımız" albümü, "Dünyada ve Türkiye'de 100 Yıl" ile "AA'nın 100 Yılı" kitapları da 2020'ye özel seriler olacak. Ayrıca habercilerin temel kitabı olan "Muhabir", Türkiye'nin en güzel bölgelerinden drone fotoğraf seçkisinden oluşan "Gökyüzünden Türkiye" ve "Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadelesi", "Barış Pınarı Harekatı" gibi güncel çalışmalar da okuyucularla buluşturuldu. AA, "USTA/ÇIRAK" ÖĞRETİSİNİ DEVAM ETTİRİYOR 2011'de kurulan AA Haber Akademisi, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler veriyor. Medya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyenlerin, gazetecilik alanında analitik düşünme, sorun çözme, etkili iletişim kurabilme, haber yazım teknikleri, görüntü ve fotoğraf çekimi bilgi ve becerilerine sahip olmasını sağlamayı hedefleyen AA, gazetecilik mesleğinde giderek rafa kalkan "usta/çırak" öğretisinin Akademi'deki uygulama eğitimleriyle yeniden hayat bulmasını amaçlıyor.