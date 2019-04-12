Anadolu Ajansı MINDS International Konferansında

LİZBON (AA) - Anadolu Ajansı (AA) yetkilileri, dünyanın önde gelen 23 haber ajansının üyesi olduğu "Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti (MINDS) International Platformu 2019 Genel Kurulu" ve "Daha iyi haber ajansları inşa etmek" temalı 27. Konferansı'na katıldı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da Portekiz Haber Ajansının (LUSA) ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, ajans haberciliği sektörünün karşılaştığı sorunlardan sektördeki yeniliklere kadar pek çok konu ele alındı.

Konferansta katılımcılar dijital haberleşme, yeni pazarlama yaklaşımları ve teknolojik yenilikler konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Her yıl iki kez üye ülkelerde düzenlen, haber ajanslarının dijital medya stratejilerinin paylaşıldığı ve uluslararası haberciliğin geleceğinin masaya yatırıldığı konferansta, AA'yı İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Ural Yeşil ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka temsil etti.

İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, burada yaptığı sunumda, canlı yayın sektöründe uydu ve internet teknolojilerinin farklarını anlattı. Şıvka, internet kullanımının yaygınlaşması ile canlı yayınların artık internet üzerinden yapılmaya başlandığını, bunun da yeni imkanlar ve fırsatları beraberinde getirdiğini dile getirdi.