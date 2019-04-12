Anadolu Ajansı MINDS International Konferansında

LİZBON (AA) - Anadolu Ajansı (AA) yetkilileri, dünyanın önde gelen 23 haber ajansının üyesi olduğu "Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti (MINDS) International Platformu 2019 Genel Kurulu" ve "Daha iyi haber ajansları inşa etmek" temalı 27. Konferansı'na katıldı.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da Portekiz Haber Ajansının (LUSA) ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, ajans haberciliği sektörünün karşılaştığı sorunlardan sektördeki yeniliklere kadar pek çok konu ele alındı.
Konferansta katılımcılar dijital haberleşme, yeni pazarlama yaklaşımları ve teknolojik yenilikler konularında bilgi alışverişinde bulundu.
Her yıl iki kez üye ülkelerde düzenlen, haber ajanslarının dijital medya stratejilerinin paylaşıldığı ve uluslararası haberciliğin geleceğinin masaya yatırıldığı konferansta, AA'yı İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Ural Yeşil ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka temsil etti.
İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, burada yaptığı sunumda, canlı yayın sektöründe uydu ve internet teknolojilerinin farklarını anlattı. Şıvka, internet kullanımının yaygınlaşması ile canlı yayınların artık internet üzerinden yapılmaya başlandığını, bunun da yeni imkanlar ve fırsatları beraberinde getirdiğini dile getirdi.
AA'nın yerli bir firma ile geliştirdiği uygulama sayesinde 2018'in başından bu yana zorunlu olmadıkça uydu sistemlerini kullanmadığını ifaden eden Şıvka, AA'nın tüm yayınını internet üzerinden yaptığını söyledi.
Şıvka, yeni sistemle AA'nın 4 canlı yayını aynı anda abonelerine gönderebildiğini, abonelerine seçme hakkı sağladıklarını ve abonelerin de bu yayınlardan istediklerini televizyonlarda kullanabildiğini ifade etti.
Şıvka, tüm sürecin internet üzerinden yapılması nedeniyle, internetin olduğu her yerden canlı yayını yönetmenin mümkün hale geldiğinden de bahsetti.
Toplantının ardından birliğin yeni yönetim kurulu seçildi.
Yönetim Kurulu Başkanlığına Norveç Haber Ajansı (TT) Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Jonas Eriksson seçildi.
Yeni yönetim kurulu üyeleri ise LUSA Reklam ve Pazarlama Direktörü Monica Garcia, Finlandiya Haber Ajansı (STT) Yönetim Kurulu Üyesi ve Medya Hizmetleri Müdürü Pihla Lehmusjoki, Avustralya Associated Press (AAP) Genel Yayın Yönetmeni Tony Gillies ve Hollanda Haber Ajansı (ANP) Teknolojiden Sorumlu Başkanı ve Operasyon Müdürü Mark Westerhoff'tan oluşuyor.
Bunun yanı sıra MINDS International Platformu 2019 Genel Kurulu'nda, Reuters Haber Ajansı, oy birliği ile MINDS International'ın 24. üyesi olarak seçildi.
Anadolu Ajansı, uluslararası alandaki varlığını etkinleştirme kapsamında Mayıs 2014'de "MINDS International" üyesi olmuştu.
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