Anadolu Ajansı NAWC Kongresinde

Anadolu Ajansı (AA) Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Soykan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Dünya Haber Ajansları (NAWC) 6. Kongresine katıldı.

Bulgaristan Haber Ajansı’nın (BTA) ev sahipliğinde gerçekleşen kongre çerçevesinde, "haber ajanslarında mülkiyet modeli", "yeni gelir kaynakları", "yalan haber" ve "yapay zeka" konularında oturumlar yapıldı.

Açılış konuşmasını Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in yaptığı toplantıda, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA), Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) başkanları ve Arap Haber Ajansları Federasyonu (FANA) Genel Sekreteri ile Associated Press, Reuters, Xinhua, TASS, Agence France Press, Press Association, Kyodo, TT, ANTARA, CTK, AAP, İRNA ve DPA gibi birçok haber ajansının üst düzey yöneticisi konuşma yaptı.

Toplantıya, Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Dönem Başkanı olan AA adına Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Soykan katıldı.

BTA, bu toplantı ile NAWC dönem başkanlığını 3 yıllığına devraldı.

Dünya genelindeki haber ajanslarının başkanları ve üyelerinin katıldığı, 3 yılda bir düzenlenen uluslararası bir kongre olan NAWC, medya sektöründeki en modern ve önemli gelişmeleri üyeleriyle paylaşarak onlara ilham verip desteklemek için çalışmalarda bulunuyor.

