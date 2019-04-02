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Anadolu Ajansı'ndan açıklama: Yargı önünde hesap verecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 22:04 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansından (AA) yapılan açıklamada, gündem toplantısında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın personele yaptığı konuşmanın çarpıtılarak sızdırıldığı, kendisine ait olmayan ifadelerin aitmiş gibi gösterildiği belirtilerek, "Bugün bazı sözde medya mecralarında yer alan ve Genel Müdürümüze atfedilen, özellikle ailesiyle ilgili ifadeler tamamen yalandır, uydurmadır." denildi.

Anadolu Ajansı'ndan açıklama: Yargı önünde hesap verecekler

Açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını hızlı ve başarılı şekilde kamuoyuyla paylaşan Anadolu Ajansına yönelik belli mecralarda kasıtlı olarak üretilen yalan haberler ve asılsız ithamların bugün maalesef Genel Müdür Kazancı ve ailesini de hedef alan son derece seviyesiz, insafsız ve ahlak dışı bir boyuta ulaştığına vurgulandı.

YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

Anadolu Ajansından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dedikodu gazeteciliğinden öteye gidemeyen bazı sözde medya kuruluşları, Anadolu Ajansının tüzel kişiliğine ve yöneticilerine açıkça itibar suikastı yapmaya çalışmaktadır. Bu yalan, iftira ve ithamların yöneticilerimizin ailelerine de yönelmiş olması Türk medyası adına esef verici bir gelişmedir.

Anadolu Ajansı Gündem toplantısında, Genel Müdürümüzün personelimize yaptığı konuşma çarpıtılarak sızdırılmış, kendisine asla ait olmayan ifadeler aitmiş gibi gösterilmiştir. Bugün bazı sözde medya mecralarında yer alan ve Genel Müdürümüze atfedilen, özellikle ailesiyle ilgili ifadeler tamamen yalandır, uydurmadır. Anadolu Ajansı olarak şunu belirtmek isteriz ki, kamuoyunu yanlış yönlendiren insaf, vicdan ve ahlak dışı yayınlara imza atanlar yargı önünde bunun hesabını vereceklerdir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen önce 13 saat veri aktarımını neden durdurdun İstanbul için bunu bi açıkla.
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