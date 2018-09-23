Anadolu Ajansı TEKNOFEST'te

AA'nın dünyaya açıldığını ve artık 13 dilde yayın yapan uluslararası bir ajans haline geldiğini anlatan Yaman, 13 dilde günlük ortalama bin 650 haber, 2 bin 300 fotoğraf, 400 video, 15 canlı yayın, 6 infografi yayınladığını ifade etti.

Yaman, Anadolu Ajansı'nın 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlatarak, "Anadolu Ajansı, dünyanın her yerinde ne yaşanıyorsa, bunu en hızlı ve güvenilir şekilde vermeyi amaçlayan bir uluslararası haber ajansıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de 17 gün önce Anadolu'daki milli mücadeleyi hem Anadolu'nun her yerine hem de dünyaya anlatma amacıyla kuruldu." diye konuştu.

Yaman, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin son gününde sunum yaptı.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, "Türkiye'deki ulusal gazetelerde yayınlanan tüm fotoğrafların yüzde 63'ünün, haberlerin de yüzde 40'ının Anadolu Ajansı tarafından sağlandığını görüyoruz." dedi.

Yaman, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şu an 43 ulusal gazete var. Bir gazete günlük ortalama 120 haberle yayınlanır. Bir gazeteye öyle bir içerik sunuyoruz ki 'istediğini al kullan' diyoruz. Gazeteler de istediklerini alıyorlar, Anadolu Ajansı'nın çok ciddi bir üretim altyapısı var. Türkiye'deki ulusal gazetelerde yayınlanan tüm fotoğrafların yüzde 63'ünün, haberlerin de yüzde 40'ının Anadolu Ajansı tarafından sağlandığını görüyoruz. Dijital dünyaya geçiyoruz. Gazete 120 haber kullanırken dijital dünyadaki siteler daha hızlı bir haber tüketimine sahip, günde 300'den fazla haber sirküle ediyorlar. Bizim ürettiğimiz bin 650 haberin çoğunu önce internet sitesi alıyor, tüketiyor, buradan artık çok genel olanlar gazetelere geçmiş oluyor. Anadolu Ajansı, sitelerin neredeyse tamamının haberlerini sağlayan bir içeriğe dönüşmüş durumda."

- "41 merkezde ofisimiz var"

Yaman, Anadolu Ajansı'nan dünyanın farklı noktalarında 41 ofisinin olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Amerika'da, Birleşmiş Milletler'de, New York'ta, Washington'da ofisler var. Sadece Washington ve New York ofislerimizde 17 kişilik ekibimiz var. Pentagon'da Anadolu Ajansı'nın bir ofisi var, Türkiye'de ilk. İlk defa biz girişimde bulunarak bunun açılmasını sağladık. Pentagon'da dünya ajanslarının yerleri var. Artık Pentagon'un açıklamasını, Türk medyasına direkt yansıtabiliyoruz. Hatta bunun Pentagon'da bazı sorunları da oldu, 'çok fazla bizi karşı karşıya getiriyorsunuz.' gibi, habercilerimize baskı yapmaya kalktılar. 100 ülkede insanımız var fakat bunların 41'inde ofisimiz var, bazılarında tek kişi, bazılarında iki kişi var, daha geniş ekiplerin ofisleri var. 93 ülkede aboneliğimiz var. Dünya genelinde 124 farklı uyruktan çalışanımız var. Dünyanın yüz ölçümü olarak yüzde 76'sına ulaşabiliyoruz. Ulaşamadığımız yerler, zor coğrafyalar var. Bunlara da zamanla ulaşacağız."

Anadolu Ajansı'nın yayınları hakkında bilgi veren Yaman, sektöre yetişmiş insan gücü sağlamak amacıyla kurulan 'Haber Akademisi" ve çatışma bölgelerinde görev yapacak çalışanların eğitilmesi amacıyla yapılan "Savaş Muhabirliği Eğitimi" hakkında bilgi verdi.

Yaman, Anadolu Ajansı'nın tüm haber yazılımının kendi mühendisleri tarafından yazıldığını da sözlerine ekledi.

