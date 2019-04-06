Anadolu Ajansı yayınladı! İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Öktem'in sivil vatandaşlar ve polislere ateş edilmesi için verdiği talimatın ardından soğukkanlılıkla söylediği, "Allah kolaylık versin arkadaşlar." ifadesi de kayıtlarda yer alıyor.

Pilota, "Nizamiyelerde ve sokak aralarında zırhlı polis araçları hedef, atış serbest." talimatını veren Öktem, "Küçük cami istikametinde zırhlı var, bizi tehdit ediyor." şeklinde anons yapan başka bir darbeciye, "İndirilsin, indirilsin. Nizamiyelerdeki zırhlılar polisin, vurulsun." emrini yeniliyor.

Karargahın polisler tarafından sarılması üzerine Kara Havacılık Komutanlığındaki darbecilerden hava taarruz desteği talep eden Öktem, helikopter pilotundan özellikle zırhlı polis araçlarını imha etmesini istiyor.

AA muhabirinin ulaştığı telsiz kayıtlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınında, Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Erkan Öktem olduğu iddia edilen kişi, polis ve nizamiye girişlerinde toplanan vatandaşlara ısrarla ateş edilmesi talimatını veriyor.

Polis ve sivil vatandaşlara yönelik katliam emri helikopter pilotuna aktarılmadan önce darbecilerin telsiz görüşmelerinde, "yurtta sulh" parolası kullanması dikkati çekiyor.

İHANETİN İLK KEZ ORTAYA ÇIKAN KAYITLARI

Darbeci albayın talimatından sonra helikopter pilotu, Jandarma Genel Komutanlığı karargahının önünde ihanet girişimini protesto eden vatandaşlara ateş açmıştı. Menfur saldırıda 7 kişi şehit olurken onlarca kişi yaralanmıştı.

Darbecilerin acımasız yüzünü bir kez daha ortaya koyan telsiz görüşmeleri, sözde "yurtta sulh konseyi" heyeti adına konuşan ve henüz kimliği tespit edilmeyen bir darbecinin talimatıyla başlıyor.

Öktem'in, diğer darbeci asker ve helikopter pilotuyla telsiz üzerinden saat 00.15'ten 00.41'e kadar süren görüşmelerinin bir kısmı şöyle:

Birinci ses: Konuşan yurtta sulh heyeti. Tüm jandarma birlikleri, şu anda polis birlikleri Beştepe Jandarma karargahını çevirmiş durumda, akşamdan beri çatışma var. Karargahımız düşmek üzere, polisleri bölgelerinizde hareket ettirmeyin.

İkinci ses: Jandarmanın nizamiyelerindeki, dışarıdaki polis araçlarını vurursanız iyi olur.