Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu'ndan açıklama:

Savcılığın söz konusu sevk yazısında, "gazetecilik mesleğinde tecrübeli ve kamuoyunda tanındıkları değerlendirilen 3 tanığın beyanının alındığı" ifade edilmektedir ve bu ifade de hiçbir yanlış anlamaya sebebiyet vermeyecek bir çeviriyle İngilizce haberimizde yer almıştır.

Anadolu Ajansı’nın İngilizce yayınında, davanın seyrini de hatırlatmak amacıyla, 27 Mayıs 2017 tarihindeki haberimizden de yararlanılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen sevk yazısının ayrıntıları verilmiştir.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Aralık 2019 tarihinde Sözcü gazetesinin sahibi, bazı yönetici ve yazarlarının "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etme" iddiasıyla yargılandığı davayı karara bağlamış, bazı sanıklara çeşitli sürelerde hapis cezasına hükmetmiştir.

Oysa İngilizcede gizli tanık kavramı için ya "anonymous" ya da "secret witness" kelimeleri kullanılmaktadır. Anadolu Ajansı da İngilizce haberlerde gizli tanık kavramı için "secret witness" ifadesini kullanmaktadır. Abonemiz olan Sözcü gazetesi kendilerine sunduğumuz haber yayın sisteminde kısa bir araştırma yaparak, bunun böyle olduğunu net olarak görecektir.

Ajansımız, haberde kullanılan doğru İngilizce kelimenin Sözcü gazetesi tarafından Türkçeye yanlış çevrilmesinden yani tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklanan tepkiye yine de iyi niyetle yaklaşmış ve haberde düzeltme yapmıştır.

Sözcü gazetesi, kendi bilgi eksikliğini ve Anadolu Ajansı’nın iyi niyetini görmek yerine, ısrarla saldırgan, provokatif, hedef gösteren, ahlak dışı ve hukuksuz yayınlarına devam etmektedir.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı ve iş birliği mahkeme kararıyla tespit edilmiş olan Sözcü gazetesinin ve bazı yazarlarının, kendi bilgi eksikliklerinden yola çıkarak Anadolu Ajansı’na ve Genel Müdürümüz Sayın Şenol Kazancı’ya yönelik pervasız saldırıları, suçluluk ve suçüstü yakalanma psikolojisinin çok açık tezahürüdür.