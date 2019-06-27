AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Öymez, burada yaptığı konuşmada, medyadaki haber içeriklerinin yüzde 75-80'inin Anadolu Ajansı tarafından üretildiğini belirterek, AA'nın haberlerinin diğer medya kuruluşları tarafından yayın politikaları doğrultusunda süzgeçten geçirilerek hedef kitleye ulaştırıldığına işaret etti.

Bu kapsamda, AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez "Yazılı Haberlerin Gücü", AA Fotoğraf Haberleri Editörü Fırat Yurdakul "Fotoğraf Okuma ve Fotoğrafın Gücü" ile AA Haber Akademisi Müdürü Hayri Çetinkuş "Medyada Algı" konularında eğitim verdi ve soruları yanıtladı.

AA Konferans Salonu'ndaki eğitim, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TRT, AA ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde gerçekleştirildi.

Yayın politikalarındaki değişikliklerin, haberi şekillendirdiğini ve ideolojik unsurlar kattığını ifade eden Öymez, "Medya okuryazarlığında öncelikle, bilginin kaynağına nasıl ulaşılacağı öğretilmeli. Kaynağa ulaşamazsak, bize iletilenle sınırlı kalırsak, bilgiyi üreten kişinin insafına, ideolojisine muhtaç kalırız. Bizden neyi sakladığını, bilginin ne kadarını bizimle paylaştığını tespit edemezsek o zaman yönlendirmeye açık hale geliriz." diye konuştu.

Tek bir bakış açısıyla konuya yaklaşılması halinde olayların yanlış yorumlanabileceğini söyleyen Öymez, aynı olayların farklı medya kuruluşlarında nasıl haberleştirildiğine ilişkin katılımcılara örnekler verdi. Öymez, olayların ideolojiler üzerinden haberlere yansıtıldığına dikkati çekti.

Geleneksel medyanın hızla güç kaybettiğini, sosyal medyanın ise güçlendiğini dile getiren Öymez, "Dünyada propaganda artık sosyal medya üzerinden yürüyor. Sosyal medya kullanıcısı sayılarına baktığınızda, bunların propaganda için ne kadar önemli mecralar haline geldiğini görüyoruz. Sosyal medyanın bu kadar etkili olması, sosyal medya üzerinden psikolojik savaş yapan ülkelerin istihbarat örgütlerinin ilgisini çekmiyor mu, elbette çekiyor. Ülkeler artık sosyal medyayı kullanıyorlar ve pek çok toplumsal hareketi de bu şekilde sosyal medya üzerinden örgütlediler." şeklinde konuştu.