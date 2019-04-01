Anadolu Ajansından kamuoyuna açıklama

Anadolu Ajansından yapılan açıklamada, Ajansın seçim sonuçlarını açıklayarak bir kamu görevi yürüttüğü belirtilerek, "Halkımızın doğru bilgiye ulaşması için gelen son sandık verileri az sonra güncellenerek abonelerimize ulaştırılacaktır." denildi.

Açıklamada, AA'nın 2014 yılından itibaren Türkiye'de seçim sonuçlarını yayınlayan tek medya kuruluşu olduğu, bu süreç zarfında biri mahalli 5 seçim ve 1 referandum sonucunun başarılı şekilde abonelere ulaştırıldığı hatırlatılarak, verilerin günler sonra kesinleşen YSK verileriyle de birebir aynı olmasının AA'nın başarısını gösterdiği belirtildi.

Anadolu Ajansının, bütün bu seçimlerde kesinleşen resmi sonuçlardan saatlerce önce kamuoyunu aydınlatma görevini bihakkın yerine getirdiği aktarılan açıklamada, "Şunu özellikle belirtmeliyiz ki seçim akşamlarında arzu ettikleri neticeyi alamayan, başarısızlıklarını Anadolu Ajansını hedef göstermek, itibarını sarsmak ve çalışanlarına saldırmakla örtmeye çalışanlar, YSK'nın resmi sonuçları açıklamasıyla her seferinde mahcup olmuşlardır." ifadeleri kullanıldı.