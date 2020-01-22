Anadolu Ajansından Siaçin belgeseli: "Üçüncü Kutup"

Antartika'nın ardından dünyanın en büyük buzullarına ev sahipliği yapan bölgede yer alan 76 kilometre uzunluğundaki Siachen Buzulu, Pakistan ile Hindistan arasında egemenlik mücadelesine sahne oluyor.

Belgeselde, AA ekibinin Pakistan ordusunun, Siaçin'in Pakistan kontrolündeki Baltoro Buzulu bölgesindeki Uluslararası Dağ Yürüyüşü ve İrtifa Keşif Kampı, Concordia Keşif Noktası ve diğer sektörlerde çektiği görüntülere yer verildi.

AA'nın İngilizce YouTube hesabında yayımlanan, "Siaçin: Üçüncü Kutup (Siachen: Third Pole)" başlıklı belgesel filmde, AA ekibinin Eylül 2019'da Pakistan ordusunun bölgedeki kamplarına yaptıkları ziyaretlerdeki izlenimleri ile bölgedeki askeri gerilimin arka planına dair bilgiler yer aldı.

Anadolu Ajansı (AA), "Dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak anılan, Karakurum Dağlarının doğusunda Pakistan, Hindistan ve Çin toprakları arasında bulunan Siaçin Buzulu'ndaki egemenlik mücadelesini mercek altına alan bir belgesel hazırladı.

Her iki ülke orduları, kendi sınırlarına yakın bölgelerde keşif ve devriye faaliyeti yaparak bölgedeki egemenlik iddiasını desteklemeye çalışıyor. 1984'ten bu yana süren cepheleşmede askerler, hasımlarından çok, zorlu iklim ve doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

- Buz üzerinde egemenlik mücadelesi

Askeri cepheleşmenin sebeplerinin ele alındığı belgeselde, Hindistan ve Pakistan ordusundan emekli generallerin görüşlerine yer verildi.

İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıktan sonra savaş içine giren Hindistan ve Pakistan'ın 1948 yılında ateşkes sınırı, BM gözetimindeki Cammu Keşmir bölgesinde çizildi. Siaçin Buzulu da, her iki tarafın kontrolünde olmayan bir bölge olarak kaldı.

Hindistan ordusu, 1984 yılında "Meghdoot (Bulut Habercisi) Operasyonu" ile bölgeye asker çıkardı. Pakistan ordusu da, Hindistan'ın çıkarmasına "Ebabil Operasyonu" ile karşılık vererek buzulun batısındaki yüksek noktaları ele geçirdi.

İki ülke orduları, 2003'te ateşkes ilan edilmesine rağmen halen bölgedeki varlığını sürdürüyor.