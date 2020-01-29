Anadolu Ajansının 2019 yıllığı üç dilde yayımlandı

Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik sunulduğu Anadolu Ajansı (AA) 2019 yıllığı, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlandı.

AA, zengin haber ve fotoğraf arşivinden yararlanarak her yıl yayımlandığı yıllıklarına siyaset, ekonomi, spor, yaşam ve kültür-sanat alanlarında Türkiye ve dünyada meydana gelen birçok önemli gelişmeyi içeren 2019 yıllığını ekledi.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan yıllıkta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Pençe Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, FETÖ ile mücadele, 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışı, Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri, S400 sevkiyatı ile ilgili gelişmeler, Ankara'da düzenlenen "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı gibi önemli gelişmeler bulunuyor.

Ayrıca Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı, Libya'daki çatışmalar, Sudan'da askeri darbe, tarihi "Moro" referandumu, Avrupa Parlamentosu seçimleri, G20 Liderler Zirvesi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan protestolar, Şili'de hükümet karşıtı gösteriler, DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ABD operasyonunda öldürülmesi gibi önemli uluslararası gelişmeler de AA yıllığında yer alıyor.