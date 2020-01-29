HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anadolu Ajansının 2019 yıllığı üç dilde yayımlandı

Anadolu Ajansının 2019 yıllığı üç dilde yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik sunulduğu Anadolu Ajansı 2019 yıllığı Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlandı - Yıllık, 2019'da siyaset, ekonomi, spor, yaşam ve kültür-sanat alanlarında Türkiye ve dünyada meydana gelen birçok önemli gelişmeyi içeriyor

Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik sunulduğu Anadolu Ajansı (AA) 2019 yıllığı, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlandı.

AA, zengin haber ve fotoğraf arşivinden yararlanarak her yıl yayımlandığı yıllıklarına siyaset, ekonomi, spor, yaşam ve kültür-sanat alanlarında Türkiye ve dünyada meydana gelen birçok önemli gelişmeyi içeren 2019 yıllığını ekledi.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan yıllıkta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Pençe Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, FETÖ ile mücadele, 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışı, Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri, S400 sevkiyatı ile ilgili gelişmeler, Ankara'da düzenlenen "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı gibi önemli gelişmeler bulunuyor.

Ayrıca Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı, Libya'daki çatışmalar, Sudan'da askeri darbe, tarihi "Moro" referandumu, Avrupa Parlamentosu seçimleri, G20 Liderler Zirvesi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan protestolar, Şili'de hükümet karşıtı gösteriler, DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ABD operasyonunda öldürülmesi gibi önemli uluslararası gelişmeler de AA yıllığında yer alıyor.

- Sanat, siyaset ve bilim dünyasının kayıpları unutulmadı

AA yıllığında geçen yıl hayatını kaybeden sanat, siyaset ve bilim dünyasının önemli isimleri de unutulmadı.

Yıllıkta, 2019'da hayata veda eden yazar Nuri Pakdil, Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Kemal Karpat, Kadir Mısırlıoğlu, Yıldız Kenter, Ayşen Gruda, Tarık Ünlüoğlu, Gülriz Sururi, Arif Şirin, Dilber Ay, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile Bayburt'ta görev esnasında uçuruma düşen Anadolu Ajansı Muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya yer verildi.

Spor dünyasında Türkiye Kupası, 54. Avrupa Karate Şampiyonası, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası, Avrupa Güreş Şampiyonası, Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Dünya Tekvando Şampiyonası, kültür-sanat ve yaşam başlıklarında 76. Altın Küre Ödülleri, 61. Grammy Ödülleri, Oscar Ödülleri, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni, Antalya Altın Portakal Film Festivali de etkileyici karelerle yıllıkta yer aldı.

"Muhabir", "Gökyüzünden Türkiye", "Yükselen Afrika" ve "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi", "Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadelesi", "Türkiye'nin Kültür Hazineleri", "Barış Pınarı Harekatı" gibi eserleri okuyucuyla buluşturan AA Yayınları kapsamında çıkan ve geleneksel olarak yayımlanan, yılın önemli olaylarının derlendiği, AA'nın üç farklı dildeki 2019 yıllığı, seçkin kitapçılarla internet üzerinden kitap satışı yapan sitelerde satışa sunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İdrar ile kan gelmesi ne anlama geliyor?İdrar ile kan gelmesi ne anlama geliyor?
Gadir Hum Bayramı nedir?Gadir Hum Bayramı nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı (AA) 2019 yıllıkları Türkiye ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler

En Çok Okunan Haberler

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ depreminde korkutan ayrıntı

Elazığ depreminde korkutan ayrıntı

Cinnet getiren kadın kendi evini yaktı

Cinnet getiren kadın kendi evini yaktı

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemi! Termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

İstanbul'da koronavirüs önlemi artırıldı

Rusya’da minibüs, park halindeki 4 araca böyle çarptı

Araçları adeta biçti! İşte o anlar

Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.