Anadolu aslanı Malaklı köpekleri sürüden çıkıp ticarete girdi

“Malaklı köpeği artık ticaret amaçlı kullanılıyor”

Kendi hayvanlarının çobanlığını yapan Fatin Dağdaş ise “Aksaray Malaklı köpekleri bekçi ve sürü köpeği olarak kullanılır. Ama fiyatları yüksek olduğu için şu zamanda kullanılmıyor. Bekçi köpeği olarak kullanılıyor, insanlara çok sadık ve sürüsüne çok sadık. Aşırı derecede düşkün olur. Ölsün sürüsünü yine bırakmaz. İnsanı, sahibini asla, evde olsun, bahçede olsun, kendi ailesine alıştıktan sonra kendi ailesini de başkasından kıskanır. Ama şu an, şu devirde eski bekçi köpeğini geçtik, şu an ticari amaca döndü. Ticaretini yapıyorlar. Bahçede 2 dişi 1 erkek, veya 3 dişi 1 erkek damızlığını alıyor ve ticaretini yapıyor. Bu da neden dolayı kaynaklanıyor, para ediyor. Artık sürülerde beslenmeyi geçtiler. Bıraktılar sürüde köpeği, Malaklıyı beslemeyi. Para ettiğinden dolayı, hırsızı çok olduğundan dolayı, adam çıkartıyor mesela, sürüsüne götürdüğü zaman arkadan çalıyorlar. O yüzden dolayı bu Malaklı köpeği sürüde bekçilik yapmayı bıraktı şu an evde, çiftliklerde, bahçeli alanlarda damızlık olarak ticari amaçlı kullanılmaya başladı” diye konuştu.