"Anadolu aslanı"na dünyanın dört bir yanından talep geliyor

OĞUZHAN DEMİRAY - Namı dünyanın birçok yerine yayılan, "Anadolu aslanı" olarak da bilinen iri yapılı köpek cinsi Aksaray malaklısı, dört kıtada birçok ülkeye gönderiliyor.

Aksaray'da, modern şartlarda kurulan 7 çiftlikte özenle yetiştirilen malaklılar, ülke içinden ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Yurt dışından gelen talepler, Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) üzerinden irtibat sağlanarak çiftliklere iletiliyor.

Sosyal medya hesabından veya dernek yönetimi ile kurulan iletişim sonrası, satışı yapılacak malaklı yavrularının anne ve babasının fotoğrafları ile bilgileri alıcıya gönderiliyor.

Alıcı, bu fotoğraf ve bilgileri inceledikten sonra alacağı yavrulara karar veriyor.

Almanya, İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, Romanya, Rusya'ya gönderilen malaklılara, son yıllarda Çin, Brezilya ve Arjantin ile Afrika'nın farklı ülkelerinden yoğun talep dikkati çekiyor.

Her yıl yaklaşık 100 Aksaray malaklısı ihraç ediliyor. Bu köpekler gönderildikleri ülkelerde ağırlıklı olarak bekçi veya çoban köpeği olarak kullanılıyor.