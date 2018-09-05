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Anadolu Ateşi 13 Eylül'de İstanbul'da sahne alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:45 | Son Güncelleme

Anadolu Ateşi 13 Eylül'de İstanbul'da sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 13 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

"Denizbank Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne alacak topluluk, gösterinin ilk bölümünde "İstanbul Dreams" adlı İstanbul'a özel hazırlanan yeni performansı sunacak.

Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın hazırladığı koreografide, İstanbul caddelerinin yanı sıra şehrin tarihi, kültürü, medeniyetleri ve doğu batı sentezi dansın diliyle anlatılacak.

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